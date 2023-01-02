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Sis nedeniyle transit gemilere kapatılan Çanakkale Boğazı'nda ulaşım yeniden başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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Sis nedeniyle transit gemilere kapatılan Çanakkale Boğazı’nda ulaşım yeniden başladı

Son dakika haberine göre Yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından trafiğe açıldı.

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