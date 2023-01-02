Mardin’de 6 kişi feci kazada hayatını kaybetmişti! Kahreden detaylar ortaya çıktı
Mardin'de hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada; 6 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitiren Abdullah Macit'in şehit çocuğu, Büşra Keleş'in ise öğretmen olduğu ortaya çıktı. 6 vatandaşımız gözyaşlarıyla toprağa verildi.
6 kişi için burada cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Mahmut Demirtaş, Kaymakam Ahmet Solmaz ve kamu kurumlarının müdürleri ile yüzlerce kişi katıldı.
Vali Demirtaş ile Kaymakam Solmaz, kazada ölenlerin yakınları ile görüşüp, başsağlığı diledi.
Cenaze namazının ardından Kamuran Önen ve Yusuf Tunç, Kıble Mezarlığı'nda; Ruken Adam, Fatma Kaya ve Büşra Keleş Kalo Mezarlığı'nda; Abdullah Macit ise Ortaca köyü mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.
ŞEHİT BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ
Abdullah Macit'in babası Şükrü Macit'in terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit olduğu belirtildi.
Macit'in şehit babasının yanına defnedildiği bildirildi.
Büşra Keleş'in öğretmen olduğu, Fatma Kaya'nın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda, Ruken Adam, Abdullah Macit, Yusuf Tunç ve Kamuran Önen'in ise valiliğe bağlı kurumlarda çalıştığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı 2023 iller arası tayin başvuru ne zaman? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman çekilecek?
- 2023 Açık Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Açık Öğretim 2.dönem lise kayıtları hangi tarihte yapılacak? MEB AÖL KAYIT TARİHİ!
- Sözleşmeliye kadro son dakika açıklandı mı? Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis'e geldi mi?
- TOKİ Osmaniye kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Osmaniye TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak?
- Köprü ve otoyol ücretleri 2023 son durum: Osmangazi, Avrasya, FSM, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği Ocak ayında yatar mı? T.C Kimlik numarasına göre...
- EYT başvurusu başladı mı? 4A SSK, 4B Bağ-Kur 2023 EYT ile emeklilik başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?
- Genel af var mı? 2023 7. Yargı Paketi'nde af var mı? Adalet Bakanlığı af duyurusu geldi mi? SON DAKİKA HABERLER
- Antalyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Antalyaspor FB maçı hangi gün oynanacak?
- %66.80 oranla zam kilidi açıldı! Emekli zamlı maaş tablosu güncellendi! 3.500 - 4.500 - 5.500 - 6.500 maaş alanlar! Refah payı, kümülatif artış...
- Doğal gaz yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı?
- 1.300 lira artış olacak! 2000 sonrası emekliler dikkat! SSK ve Bağ-Kur intibak zammı ile emekli maaşı ne kadar olacak?