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Mardin’de 6 kişi feci kazada hayatını kaybetmişti! Kahreden detaylar ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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Mardin’de 6 kişi feci kazada hayatını kaybetmişti! Kahreden detaylar ortaya çıktı

Mardin'de hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada; 6 kişi hayatını kaybetti. Feci kazada yaşamını yitiren Abdullah Macit'in şehit çocuğu, Büşra Keleş'in ise öğretmen olduğu ortaya çıktı. 6 vatandaşımız gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mardin'de kamu çalışanlarının içinde olduğu hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, defnedilmek üzere Midyat ilçesine getirildi.

6 kişi için burada cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Mahmut Demirtaş, Kaymakam Ahmet Solmaz ve kamu kurumlarının müdürleri ile yüzlerce kişi katıldı.

Vali Demirtaş ile Kaymakam Solmaz, kazada ölenlerin yakınları ile görüşüp, başsağlığı diledi.

Cenaze namazının ardından Kamuran Önen ve Yusuf Tunç, Kıble Mezarlığı'nda; Ruken Adam, Fatma Kaya ve Büşra Keleş Kalo Mezarlığı'nda; Abdullah Macit ise Ortaca köyü mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

ŞEHİT BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Abdullah Macit'in babası Şükrü Macit'in terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit olduğu belirtildi.

Macit'in şehit babasının yanına defnedildiği bildirildi.

Büşra Keleş'in öğretmen olduğu, Fatma Kaya'nın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda, Ruken Adam, Abdullah Macit, Yusuf Tunç ve Kamuran Önen'in ise valiliğe bağlı kurumlarda çalıştığı öğrenildi.

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