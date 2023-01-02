Elazığ’da korkunç olay! Arkadaşı 17 yaşındaki liseli Erman’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erman Demiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ş.K. ise polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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