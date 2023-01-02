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Elazığ’da korkunç olay! Arkadaşı 17 yaşındaki liseli Erman’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
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Elazığ’da korkunç olay! Arkadaşı 17 yaşındaki liseli Erman’ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Elazığ'da lise öğrencisi 17 yaşındaki Ş.K., tartıştığı arkadaşı 17 yaşındaki Erman Demiroğlu'nu kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Ş.K. polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Elazığ'da yaşanan olay, Palu ilçesindeki Cimşidbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi pansiyonunun önünde meydana geldi. Lise son sınıf öğrencileri Ş.K. ile Erman Demiroğlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.K., Demiroğlu'nu karnından ve kalbinden bıçakladı. Demiroğlu'na ilk müdahaleyi öğretmenler yaparken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erman Demiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ş.K. ise polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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