02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2023 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023
ABONE OL
Son dakika: Mardin’de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberleri... Midyat - Ömerli yolunda bu sabah yaşanan feci trafik kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Araçtaki 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılara ilk müdahele olay yerinde yapıldıktan sonra, Mardin ve Midyat'taki hastanelere nakledildiler. Kazayla ilgili kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AT 479 Plakalı Fort Cornet marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce şarampole yuvarlandı, ardından da takla atarak bir ihade duvarına rarparak takla attı.

Yaşanan feci kazada ilk belirlemelere göre; araçta bulunan 11 kişiden 6'sı olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza mahaline ilk olarak çevrede bulunan köy halkı ile yoldan geçen araç sürücüleri yardıma koştu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle kaza mahaline çok sayıda kolluk kuveti, sağlık ekibi ve umke ekipleri yönlendirildi.

Kaza mahaline gelen sağlık ekipleri kazada vefat eden ölü ve yaralıları araçtan çıkarırken, yaralılara ilk müdahele olay yerinde yapıldıktan sonra Mardin ve Midyat'taki hastanelere yaralılar nakledildi.

Kazayla ilgili kurtarma ve inceleme sürüyor.

,

"KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER KAMU GÖREVLİSİ"

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kazada hayatını kaybedenlerin Midyat'ta kaldığını, Mardin merkez ve Ömerli ilçesinde çalıştıklarını anlattı.

"Kazada hayatını kaybedenler kamu görevlisi." diyen Vali Demirtaş, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın soruşturulması için iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Kilis’te korkunç kaza! 6 kişi yaralandı KİLİS'TE KORKUNÇ KAZA! 6 KİŞİ YARALANDI
Görünmeyen tehlike kör nokta GÖRÜNMEYEN TEHLİKE KÖR NOKTA
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA