Son dakika: Mardin’de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yaşanan feci kazada ilk belirlemelere göre; araçta bulunan 11 kişiden 6'sı olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza mahaline ilk olarak çevrede bulunan köy halkı ile yoldan geçen araç sürücüleri yardıma koştu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle kaza mahaline çok sayıda kolluk kuveti, sağlık ekibi ve umke ekipleri yönlendirildi.