Son dakika: Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika haberleri... Midyat - Ömerli yolunda bu sabah yaşanan feci trafik kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Araçtaki 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılara ilk müdahele olay yerinde yapıldıktan sonra, Mardin ve Midyat'taki hastanelere nakledildiler. Kazayla ilgili kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.
Sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AT 479 Plakalı Fort Cornet marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce şarampole yuvarlandı, ardından da takla atarak bir ihade duvarına rarparak takla attı.
Yaşanan feci kazada ilk belirlemelere göre; araçta bulunan 11 kişiden 6'sı olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.
Kaza mahaline ilk olarak çevrede bulunan köy halkı ile yoldan geçen araç sürücüleri yardıma koştu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle kaza mahaline çok sayıda kolluk kuveti, sağlık ekibi ve umke ekipleri yönlendirildi.
Kazayla ilgili kurtarma ve inceleme sürüyor.
,
"KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER KAMU GÖREVLİSİ"
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kazada hayatını kaybedenlerin Midyat'ta kaldığını, Mardin merkez ve Ömerli ilçesinde çalıştıklarını anlattı.
"Kazada hayatını kaybedenler kamu görevlisi." diyen Vali Demirtaş, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın soruşturulması için iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HATAY TOKİ KURA SONUÇLARI! HATAY kura sonuç sayfası isim listesi! Hatay kura sonucu ne zaman açıklanacak?
- Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı belli olacak? TEFE-TÜFE...
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Açık Öğretim Lise sınav sonuçları belli oldu mu? İşte takvim...
- Bedelli askerlik başvuru sonuçları: 2023 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB ASAL TAKVİMİ!
- Ankara TOKİ kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ! Ankara 18 bin 450 konut 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı...
- Asgari ücret zamlı maaşlar bu ay verilecek mi? 2023 yeni asgari ücret ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Yalı Çapkını için flaş iddia! 2 hafta yayınlanmayacak! Ünlü oyuncunun paylaşımı ile ortaya çıktı
- Masterchef 2022 bugün var mı yok mu? Masterchef final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?
- Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 1 Ocak Kanal D yayın akışı...
- 2023 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2023 yılı araç muayene ücretleri açıklandı mı? İşte fiyatlar...
- Öğretmen, polis, sağlık çalışana zam! En az 10.754 MAAŞ! 15 puan refah payı + %34.53 enflasyon oranı! Tıkla yeni maaş tablosunu öğren!
- Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı TEFE-TÜFE enflasyon oranları hangi gün açıklanacak?