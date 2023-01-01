Ehliyet özellikli kimlik kartında dikkat çeken rakam

EHLİYETTE SON RAKAM

Buna göre, üzerinde ayrıca sürücü belgesi taşımak istemeyen 2 milyon 553 bin 327 kişi, geçen yıl sürücü belgelerini T.C. Kimlik Kartı'na yükletti. Böylece ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısı 5 milyon 208 bin 331'e yükseldi.