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Ehliyet özellikli kimlik kartında dikkat çeken rakam

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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Ehliyet özellikli kimlik kartında dikkat çeken rakam

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısının 5 milyon 208 bin 331'e yükseldiğini bildirdi. Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan bir diğer açıklamada ise; "11 milyonun üzerinde kimlik kartı, 5 milyonun üzerinde sürücü belgesi ve 4 milyonu aşkın pasaport düzenledik." bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından 2022'ye ilişkin faaliyetler paylaşıldı.

EHLİYETTE SON RAKAM

Buna göre, üzerinde ayrıca sürücü belgesi taşımak istemeyen 2 milyon 553 bin 327 kişi, geçen yıl sürücü belgelerini T.C. Kimlik Kartı'na yükletti. Böylece ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısı 5 milyon 208 bin 331'e yükseldi.

Nüfus Dijital Arşiv Projesi kapsamında, 2022'de 36 milyon 460 bin 297, toplamda ise 468 milyon 420 bin 923 belge taranarak elektronik ortama aktarıldı.

Öte yandan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, bugüne kadar toplam 68 il, 775 ilçe nüfus müdürlüğü yenilendi.

"Konsept Nüfus Müdürlüğü" projesi kapsamında, geçen yıl 344 nüfus müdürlüğünün yenileme çalışmaları tamamlandı.

2022'DE NE YAPILDI?

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan bir diğer açıklamada ise; "11 milyonun üzerinde kimlik kartı, 5 milyonun üzerinde sürücü belgesi ve 4 milyonu aşkın pasaport düzenledik." bilgisi paylaşıldı.

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