Samsun açıklarında gemiden düşen Ukraynalı mühendis Yevmenı Terletskyi öldü

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde yapılan arama Yevmenı Terletskyi'nin cesedi denizde bulundu ve Yakakent sahiline getirildi.



Terletskyi'nin cesedi otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.