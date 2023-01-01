01 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Samsun açıklarında gemiden düşen Ukraynalı mühendis Yevmenı Terletskyi öldü

Samsun açıklarında gemiden düşen Ukraynalı mühendis Yevmenı Terletskyi öldü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.01.2023
ABONE OL
Samsun açıklarında gemiden düşen Ukraynalı mühendis Yevmenı Terletskyi öldü

Samsun açıklarında gemiden düşen Ukrayna uyruklu mühendis Ukrayna uyruklu Yevmenı Terletskyi yapılan aramada denizde ölü bulundu.

Ukrayna'nın İzmay Limanı'ndan Samsun Limanı'na hareket eden Malta bayraklı Chelsea-7 adlı gemi Samsun'un Yakakent ilçesinin 20 mil açıklarındayken gemide üçüncü mühendis olarak görev yapan 27 yaşındaki Ukrayna uyruklu Yevmenı Terletskyi gemiden denize düştüğü ileri sürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde yapılan arama Yevmenı Terletskyi'nin cesedi denizde bulundu ve Yakakent sahiline getirildi.

Terletskyi'nin cesedi otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA