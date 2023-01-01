Şehit Eren Bülbül 21 yaşında! İyi ki doğdun iyi ki varsın Eren! "Rahmetle ve özlemle..."
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı hain teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül 1 Ocak 2002'de dünyaya gelmişti. Bugün doğum günü olan şehit Eren Bülbül'ün adı Türk halkı tarafından çok sayıda yerde yaşatılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eren'in doğum günü vesilesiyle yaptığı paylaşımda "Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren." ifadesini kullandı. Ayrıca binlerce vatandaş sosyal medya hesaplarından Eren'in doğum gününü kutladı. İşte detaylar...
Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki evde büyüdü. Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulundaki eğitiminin ardından, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesine devam eden Bülbül'ün babası Hasan Bülbül, 2016 yılında vefat etti.
TRABZONSPOR TUTKUSUYLA BİLİNİYORDU
Eren, her fırsatta köyünde ve yaylada yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı. Çevresinde Trabzonspor tutkusuyla tanınan Bülbül, kısa süren hayat yolculuğunda annesi ve 12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele etti.
PKK'LI HAİNLER ŞEHİT ETTİ
Maçka kırsalında evlerinin de bulunduğu alanda, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralanan Eren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit Eren Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos'ta Maçka Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından, babasının da mezarının bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'nde toprağa verildi.
FERHAT GEDİK...
Saldırı sırasında Eren'i korumak için üzerine kapanarak siper olan 41 yaşındaki başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası Gedik, doğum günü 12 Ağustos'ta memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ "İYİ Kİ VARSIN EREN"
Eren Bülbül'ün şehadetinden bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve sözler dikkati çekti. Köyünde, küçük yaşında sırtında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ile "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" sözü insanların yüreğine dokundu. Vatandaşlar, "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımına "İyi ki varsın Eren" şeklinde karşılık verdi.
ADI HER YERDE YAŞATILIYOR
Eren'in adı Trabzon'da gençlik merkezi, okul, cami, kütüphane ve tünelin yanı sıra farklı mekanlarda yaşatılıyor. Şehit Eren Bülbül'ün adı, o dönem eğitimini sürdürdüğü Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesine de verilerek, Maçka Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi.
Maçka Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yaptırılan camiye de "Eren Bülbül Cami" adı verildi. İlçe yolu güzergahındaki bir tünele "Eren Bülbül" adı verilirken, ilçeye bağlı Başar Mahallesi'ndeki ilkokulda "Şehit Eren Bülbül" adına kütüphane ile Bekçiler mevkisinde hatıra ormanı oluşturuldu.
Türk Hava Yollarının filosuna katılan ilk B787-9 (Dreamliner) tipi, şehit Eren Bülbül'ün anısına "Maçka" ismi verilen rüya uçağın ilk seferi de 8 Temmuz 2019'da Trabzon'a gerçekleştirildi.
Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Haziran 2019'da sosyal medya hesabı Twitter'da, eğitimde kullandıkları Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurdu.
Bülbül'ün adına Somali'de "Eren Bülbül Yetimhanesi" açıldı. Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Ocak 2021'de Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hizmete açıldı. Trabzon'da Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulunda oluşturulan kütüphaneye de şehit Eren Bülbül'ün ismi verildi.
Yeğeninin yanı sıra çok sayıda çocuğa verilen Eren'in ismi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde hizmete alınan bir parkta da yaşatılıyor. Şehit Eren Bülbül'ün "kara lastik"leri ise Bolu'nun Gerede ilçesindeki Yaşayan Ayakkabı Müzesi'nde sergileniyor.
İçişleri Bakanlığı Ocak 2021'de, bu toprakların vatan içinde kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerin ve özellikle 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül'ün aziz hatırasına ithafen Eren Operasyonları başlatıldığını duyurdu.
BÜLBÜL VE GEDİK'İN KANI YERDE KALMADI
Giresun'un Güce ilçesi kırsalında 31 Mayıs 2018'de gerçekleştirilen operasyonda, gri kategorideki "Soreş" kod adlı Barış Coşkun ve "Berhudan" kod adlı Bedrettin Çeliker etkisiz hale getirilmişti. Bu teröristlerin Eren Bülbül ve astsubay Ferhat Gedik'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren grupta yer aldıkları belirlenmişti.
Hain saldırının faili "Zeynel" kod adlı terörist Mehmet Yakışır ise güvenlik güçlerince 15 Temmuz 2018'de Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilmişti. İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoride yer alan Yakışır'ın PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu olduğu bildirilmişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eren Bülbül, şimdi rahat rahat ismini anabiliriz. O kalleşler cehennemde, sen cennettesin. Kahraman jandarmamızı kutluyorum. PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu 'Zeynel' kod adlı (kırmızı liste) Mehmet Yakışır ve 'Rodi' kod adlı Levent Dayan öldürüldü." ifadelerini kullanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü doğum gününde andı.
Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen evladımız, Eren Bülbül'ümüzün doğum günü bugün. Rahmetle ve özlemle. İyi ki doğdun, iyi ki varsın Eren." ifadesini kullandı.
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