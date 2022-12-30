2023 pasaport ehliyet ve kimlik kartı bedelleri belli oldu! Değerli kağıt satış bedelleri açıklandı! Vekaletname sürücü belgesi aile cüzdanı...
2023 yılında değerli kağıtlara uygulanacak olan satış bedelleri Resmi Gazete'de açıklandı. Buna göre pasaport bedeli 501 TL olurken çok sayıda değerli kağıdın bedeli de belli oldu. Peki yeni kimlik kartı ve ehliyet fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...
Değerli kağıtların, 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 79), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
PASAPORT BEDELİ 501 TL
Buna göre, değerli kağıtların 2023 yılında uygulanacak satış bedelleri tespit edildi. Noter kağıdı ve beyanname bedeli 55 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 110 lira, pasaport bedeli 501 lira, ikamet izni bedeli 356 lira oldu.
KAYIP KİMLİK KARTLARI İÇİN 166 TL
Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 83 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 166 lira ödenecek.
SÜRÜCÜ BELGESİ
Aile cüzdanı bedeli 445 lira olurken, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 lira, motorlu araç tescil belgesi 557 lira, iş makinesi tescil belgesi 468 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 33 lira, mavi kart 83 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 356 lira olarak belirlendi.
Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.
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