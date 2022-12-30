2023 pasaport ehliyet ve kimlik kartı bedelleri belli oldu! Değerli kağıt satış bedelleri açıklandı! Vekaletname sürücü belgesi aile cüzdanı...

SÜRÜCÜ BELGESİ

Aile cüzdanı bedeli 445 lira olurken, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 624 lira, motorlu araç tescil belgesi 557 lira, iş makinesi tescil belgesi 468 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 33 lira, mavi kart 83 lira, yabancı çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi bedeli 356 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.