Milli Piyango yılbaşı çekiliş saatleri: 2023 MPİ yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak, bitecek? Büyük ikramiye ve amorti...
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi bugün yapılacak Toplam 1.4 milyar TL dağıtılacak yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam 200 milyon TL olarak belirlendi. Büyük umutlarla biletlerini satın alan vatandaşlar, çekiliş saatlarini araştırıyor. Milli Piyango tarafından kategorilere göre çekiliş takvimi duyuruldu. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye ve amorti çekilişi saatleri nasıl olacak? 2023 MPİ yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte cevaplar...
Milli Piyango yılbaşı çekiliş saatleri belli oldu. 2023 yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar, aldıkları biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda en çok araştıırlanlar arasında çekiliş saatleri yer aldı. Ayrıca, bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu da duyuruldu. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye ve amorti çekilişi saatleri nasıl olacak? 2023 MPİ yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte haberin detayları...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SAATLERİ
8. Kategori Çekilişi (10.000 TL kazanan numaralar): 12.30 - 14.40
7. Kategori Çekilişi: (20.000 TL kazanan numaralar): 15.30 - 17.15
MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HAKKINDA
Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu şöyle:
|İkramiye Adedi
|İkramiye miktarı (TL)
|İkramiye tutarı (TL)
|1
|₺200.000.000
|₺200.000.000*
|2
|₺20.000.000
|₺40.000.000
|10
|₺2.000.000
|₺20.000.000
|20
|₺1.000.000
|₺20.000.000
|30
|₺500.000
|₺15.000.000
|100
|₺50.000
|₺5.000.000
|240
|₺20.000
|₺4.800.000
|300
|₺10.000
|₺3.000.000
|1.100
|₺5.000
|₺5.500.000
|10.000
|₺3.000
|₺30.000.000
|60.000
|₺2.000
|₺120.000.000
|300.000
|₺800
|₺240.000.000
|700.000
|₺400
|₺280.000.000
|2.000.000
|₺200
|₺400.000.000
|63 Tes. İkr. **
|₺200.000
|₺12.600.000
|3.071.866
|-
|₺1,395,900,000
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