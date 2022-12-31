Milli Piyango yılbaşı çekiliş saatleri: 2023 MPİ yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak, bitecek? Büyük ikramiye ve amorti...

Milli Piyango yılbaşı çekiliş saatleri belli oldu. 2023 yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar, aldıkları biletlere ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda en çok araştıırlanlar arasında çekiliş saatleri yer aldı. Ayrıca, bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğu da duyuruldu. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye ve amorti çekilişi saatleri nasıl olacak? 2023 MPİ yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte haberin detayları...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SAATLERİ

8. Kategori Çekilişi (10.000 TL kazanan numaralar): 12.30 - 14.40

7. Kategori Çekilişi: (20.000 TL kazanan numaralar): 15.30 - 17.15