Van’da filmleri aratmayan olay! Dağ keçisi camı kırıp eve daldı

Son zamanlarda Van'da popülasyonu artan yaban keçileri, doğaya ayrı bir güzellik veriyor. Yoğun olarak Gürpınar ilçesi kırsalında yaşayan yaban keçilerinin kaçak avlanılmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından büyük titizlikle korunuyor.