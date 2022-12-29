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İstanbul’da korkunç olay! Yolda yürürken düştü üzerinden otomobil geçti

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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İstanbul’da korkunç olay! Yolda yürürken düştü üzerinden otomobil geçti

İstanbul’da yolda yürürken dengesini kaybeden bir kişi yere düştü. Düşmesinin ardından Yaşar Şahin’in üzerinden otomobil geçti. Yaralıyı fark etmeyen sürücü yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olay, Çeliktepe Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde 12 Kasım Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evine giden Yaşar Şahin yolda yürürken dengesini kaybederek düştü. Bu sırada yoldan geçen otomobil, yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Yaralanan kişi çevredekilerin yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDEN ÇIKINCA ŞİKAYETÇİ OLDU

On gün sonra iyileşen Yaşar Şahin, polis merkezine giderek kendisine otomobil çarptığını söylemesi üzerine Çeliktepe Suç Araştırma Büro Amirliği görevlileri sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Şahin'in üzerinden geçen aracın plakası tespit edildi. Plakadan sürücüye ulaşan ekipler Muzaffer E.'yi gözaltına aldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yere düşen yayanın üzerinden geçen otomobil güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, yayanın dengesini kaybederek yere düşmesi ve yerde birinin olduğunu fark etmeyen sürücünün otomobil ile üzerinden geçtiği görülüyor. Vatandaşlar yerde yatan kişinin yardımına koşuyor.

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