İstanbul’da korkunç olay! Yolda yürürken düştü üzerinden otomobil geçti

HASTANEDEN ÇIKINCA ŞİKAYETÇİ OLDU



On gün sonra iyileşen Yaşar Şahin, polis merkezine giderek kendisine otomobil çarptığını söylemesi üzerine Çeliktepe Suç Araştırma Büro Amirliği görevlileri sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Şahin'in üzerinden geçen aracın plakası tespit edildi. Plakadan sürücüye ulaşan ekipler Muzaffer E.'yi gözaltına aldı.