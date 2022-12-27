Evde doğurduğu bebeğini pencereden atan cani annenin cezası belli oldu!
İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 19 yaşındaki Ece Çoban, evinin tuvaletinde doğurduğu bebeğini pencereden atarak ölümüne neden olmuştu. Mahkeme heyeti, cani annenin müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Büyükçekmece'de evinin tuvaletinde doğurduğu bebeğini camdan atarak ölümüne neden olan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Büyükçekmece'de 18 Mayıs 2020 tarihinde doğum sancıları başlayan sanık Ece Çoban, evinin tuvaletinde kendi başına doğum yapmıştı. Ece Çoban tuvalette dünyaya getirdiği bebeğini evinin penceresinden dışarı atmıştı olay üzerine bebeğin öldüğü anlaşılmıştı. Tutuklanan sanık Ece Çoban, adli kontrol şartı olan ev hapsine çarptırılmıştı. Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanığın babası ve avukatı katıldı.
Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanık Ece Çoban'a 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuğuna karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, duruşmalardaki iyi halinden dolayı sanığın cezasını müebbet hapis cezasına hükmetti.
"BAŞKAN KARARA MUHALEFET ŞERHİ KOYDU"
Mahkeme başkanı karara muhalefet şerhi koyarak sanığın beklenmeyen bir gebelik yaşadığından doğum anında iradesinin kırıldığını ve sanığın gizli gebelik geçirdiğini, beklenmedik, ani şekilde başlayan doğumu öngöremediğini ve doğum sonrasında yaşadığı korku ve panik haliyle psikolojik çözünme yaşadığını aktardı.
Başkan, sanığın bu durumda tıp literatüründe gebelik inkarı olarak tarif edilen akut ve geçici bir mental çözülme durumu içinde olduğunu ve bebeğinin ölümüne istemsiz sebebiyet verdiğini belirtti. Başkan muhalefet şerhinde sanığın gebelik durumunun farkında olması durumunda gebeliğini sonlandırma imkanı olduğunu da ekleyerek Türk Ceza Kanunu'nun 34. maddesi gereğince sanığa ceza verilmesine yer olmadığını bildirdi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Ece Çoban'ın Anıl C.G. isimli erkek arkadaşından hamile kaldığı, genç kadının bu durumu önce fark etmediği, salgın hastalık sebebiyle uzun süre doktora gidemeyen Ece Çoban'ın gaz sancısı yaşadığını düşünerek buna yönelik tedaviler uyguladığı anlatıldı.
İddianamede 3 ay geçmesine rağmen adet görmeyen Ece Çoban'ın hamile olduğunu fark ettiği ancak bu durumu yakınlarından gizlediği, 18 Mayıs günü de evde sancılanınca tuvalete giderek kendi başına doğum yaptığı belirtildi. iddianamenin devamında Ece Çoban'ın sağ olarak dünyaya getirdiği kız bebeği evinin penceresinden atmak suretiyle öldürdüğü ifade edildi.
Soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu'nda alınan otopsi raporunda bebeğin canlı doğmuş olduğu, ölümünün genel beden travmasına bağlı uyluk kemik kırığı ile birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu öldüğü bildirildi. İddianamede şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına aykırı itibar edilebilir beyanlar olmadığı, ailesinin de hamileliği bilmedikleri yönündeki beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, çocuklarını korumaya yönelik beyanlar olduğu değerlendirildi.
İddianamenin sonunda Ece Çoban'ın 'alt soya ve kendini savunamayacak çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
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