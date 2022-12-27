Evde doğurduğu bebeğini pencereden atan cani annenin cezası belli oldu!

Başkan, sanığın bu durumda tıp literatüründe gebelik inkarı olarak tarif edilen akut ve geçici bir mental çözülme durumu içinde olduğunu ve bebeğinin ölümüne istemsiz sebebiyet verdiğini belirtti. Başkan muhalefet şerhinde sanığın gebelik durumunun farkında olması durumunda gebeliğini sonlandırma imkanı olduğunu da ekleyerek Türk Ceza Kanunu'nun 34. maddesi gereğince sanığa ceza verilmesine yer olmadığını bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Ece Çoban'ın Anıl C.G. isimli erkek arkadaşından hamile kaldığı, genç kadının bu durumu önce fark etmediği, salgın hastalık sebebiyle uzun süre doktora gidemeyen Ece Çoban'ın gaz sancısı yaşadığını düşünerek buna yönelik tedaviler uyguladığı anlatıldı.