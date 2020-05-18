İstanbul’da korkunç olay! Site bahçesinde bebek cesedi bulundu
Büyükçekmece ilçesinde saat 11.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Serinpınar Caddesi'nde bulunan bir site bahçesinde yeni doğmuş ölü bir bebek bulundu. Site sakinlerinin oyuncak bebek sandığı ölü bebeği kimin bıraktığı araştırılıyor.
Site sakinleri pencereden bakarken bahçede yerde bir şey olduğunu fark etti. Giriş katında oturan sakinlerden Şenay Altuntaş evden çıkıp bahçedeki bebeğin yanına gitti. Bebeğin ilk önce oyuncak olduğunu düşünen Şenay Altuntaş kısa bir süre sonra yerdekinin ölü bir bebek olduğunu anladı.
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