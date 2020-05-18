18 Mayıs 2020, Pazartesi
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İstanbul’da korkunç olay! Site bahçesinde bebek cesedi bulundu

Büyükçekmece ilçesinde saat 11.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Serinpınar Caddesi'nde bulunan bir site bahçesinde yeni doğmuş ölü bir bulundu. Site sakinlerinin sandığı ölü bebeği kimin bıraktığı araştırılıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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KORKUNÇ OLAY! OYUNCAK SANDILAR AMA...

Site sakinleri pencereden bakarken bahçede yerde bir şey olduğunu fark etti. Giriş katında oturan sakinlerden evden çıkıp bahçedeki bebeğin yanına gitti. Bebeğin ilk önce oyuncak olduğunu düşünen Şenay Altuntaş kısa bir süre sonra yerdekinin ölü bir olduğunu anladı.

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