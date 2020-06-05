05 Haziran 2020, Cuma
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İstanbul’da kan donduran olay! Bebeğini banyoda doğurup üçüncü kattan aşağı attı

’de bir site bahçesinde bulunan bebeğin katili 19 yaşındaki annesi çıktı. Erkek arkadaşından hamile kalıp yaptıktan sonra bebeği 3’üncü kattan attığı belirlenen kadın adliyeye sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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HER SATIRI KORKUNÇ! BANYODA DOĞURUP 3. KATTAN ATTI

Olay, 18 Mayıs günü saat 11.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde yaşanmış, sabah saatlerinde evlerinden dışarı çıkan vatandaşların bahçedeki cansız haldeki bebeği fark etmesi üzerine polise haber verilmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, incelemelerinin ardından çalışma başlattı.

15 KİŞİDEN KAN ÖRNEĞİ ALINARAK KATİLE ULAŞILDI

Polis, tanık beyanları, site sakinleriyle yapılan görüşmeler ve kamera çalışmaları sonucu bebeğin atılmış olabileceği iki bloku belirledi. Bu iki blokta yaşayan kişilerden kan örneği alınarak ölen bebeğinkiyle karşılaştırıldı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılan incelemeler sonucunda, aynı sitede yaşayan E.Ç. (19) ile ölü bebeğin kan örneğinin yüzde 99,99 oranında uyumlu olduğu tespit edildi. Öldürülen bebeğin biyolojik annesi olduğu belirlenen E.Ç., dün akşam saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.



BEBEĞİ BANYODA DOĞURUP, PENCEREDEN AŞAĞI ATMIŞ

Emniyette sorguya alınan 19 yaşındaki E.Ç.'nin erkek arkadaşıyla ilişki yaşadığı ve bu ilişki sonucu hamile kaldığı, doğumunu da evinin banyosunda yaptıktan sonra bebeği 3'üncü kattan aşağı attığı öğrenildi. Gelişimini tamamlamış ve canlı halde olan bir bebeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan E.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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