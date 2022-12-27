İclal Şimşek’in son görüntüleri ortaya çıktı: Sen herkesi haklı çıkardın! Uyurken babası tarafından boğularak öldürülmüştü

3 GÜN ÖNCE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada İclal Şimşek'in 3 gün önce paylaştığı son görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek'in, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, sözleri 'Seni üzer dediler, oysa ki ben sırtımı sana dayamıştım. Sen herkesi haklı çıkardın' şiirine eşlik ediyor.