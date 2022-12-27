30 Aralık Cuma okul var mı? Tam gün mü, yarım gün mü? MEB yılbaşı tatili kaç gün? 2023 RESMİ TATİL TAKVİMİ
30 Aralık Cuma günü okul var mı sorusunun cevabı öğrenciler tarafından araştırıldı. Yılbaşı tatilinin olup olmayacağına dair lise, ortaokul, ilköğretim öğrencileri beklemeye koyuldu. Arama motorlarında 30 Aralık Cuma günü okulların yarım gün mü yoksa tam gün mü olacağı öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 30 Aralık Cuma okul var mı?
2022 yılını ardımızda bırakmaya hazırlanırken yılbaşı tatilinin detayları da merak edilmeye başlandı. Özellikle öğrencilerin gündeminde yoğun yer alan yılbaşı tatiliyle ilgili "30 Aralık Cuma okul var mı?", "MEB yılbaşı tatili kaç gün?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki 30 Aralık Cuma okul var mı? Tam gün mü, yarım gün mü? MEB yılbaşı tatili kaç gün?
30 ARALIK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Bu yıl, resmi tatil olan 1 Ocak tarihi pazar gününe denk geldiği için hafta içi izin imkanı da bulunmayacak. 30 Aralık Cuma günü okullarda ders işlenmeye devam edecek.
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık 2022 günü bu seneki takvime göre cumartesi gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
OKULLAR'DA RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
30 Ağustos 2023 – Çarşamba
29 Ekim 2023 – Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)
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