31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece insanlar yeni bir yıla atmanın heyecanı ile o günü kutlama ile geçirmeyi tercih ediyorlar. Ancak o günü Hıristiyanların örf ve adetleri ile geçirmek Müslümanlar için sakıncalı olabilmekte. Diyanet konuya ilişkin açıklamada bulunarak caiz olup olmadığını açıkladı. Peki yılbaşı kutlamak günah mı? Neden günah? Çam ağacı süslemek caiz mi? Diyanet, İslam alimleri ne diyor?