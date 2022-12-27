HaberlerGaleriYılbaşı kutlamak günah mı? Neden günah? Çam ağacı süslemek caiz mi? Diyanet, İslam Alimleri ne diyor?
Yılbaşı kutlamak günah mı? Neden günah? Çam ağacı süslemek caiz mi? Diyanet, İslam Alimleri ne diyor?
Yılbaşı kutlamak günah mı sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 2023 yılına sayılı günler kala insanlar yılbaşının İslam dinine göre günah olup olmadığını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam alimleri konuya ilişkin pek çok açıklamada bulundu. Peki yılbaşı kutlamak günah mı? Neden günah?