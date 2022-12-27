27 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yılbaşı kutlamak günah mı? Neden günah? Çam ağacı süslemek caiz mi? Diyanet, İslam Alimleri ne diyor?

Yılbaşı kutlamak günah mı? Neden günah? Çam ağacı süslemek caiz mi? Diyanet, İslam Alimleri ne diyor?

Yılbaşı kutlamak günah mı sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 2023 yılına sayılı günler kala insanlar yılbaşının İslam dinine göre günah olup olmadığını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İslam alimleri konuya ilişkin pek çok açıklamada bulundu. Peki yılbaşı kutlamak günah mı? Neden günah?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 09:09
  • 1
  • 11
Yılbaşı kutlamak günah mı? Neden günah? Çam ağacı süslemek caiz mi? Diyanet, İslam Alimleri ne diyor?

31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece insanlar yeni bir yıla atmanın heyecanı ile o günü kutlama ile geçirmeyi tercih ediyorlar. Ancak o günü Hıristiyanların örf ve adetleri ile geçirmek Müslümanlar için sakıncalı olabilmekte. Diyanet konuya ilişkin açıklamada bulunarak caiz olup olmadığını açıkladı. Peki yılbaşı kutlamak günah mı? Neden günah? Çam ağacı süslemek caiz mi? Diyanet, İslam alimleri ne diyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Yılbaşı kutlamak günah mı? Neden günah? Çam ağacı süslemek caiz mi? Diyanet, İslam Alimleri ne diyor?

DİYANET YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Yılbaşı kutlamak günah mı?" sorusuna yönelik yaptığı açıklama şu şekilde:

  • 3
  • 11
Yılbaşı kutlamak günah mı? Neden günah? Çam ağacı süslemek caiz mi? Diyanet, İslam Alimleri ne diyor?

"Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S.)'in Mekke'den Medine'ye hicreti, Kamerî takvimde yılbaşı olarak kabul edildiği gibi, Hz. İsa'nın doğumu da, Milâdi takvimde yılbaşı kabul edilmiştir.

  • 4
  • 11
Yılbaşı kutlamak günah mı? Neden günah? Çam ağacı süslemek caiz mi? Diyanet, İslam Alimleri ne diyor?

Hz. İsa'nın doğum tarihinin 1 Ocak olduğu kesin olmamakla birlikte, Hristiyan âlemi yılbaşı gecesini Hz. İsa'nın doğum yıldönümü olduğu mülâhaza ve inancıyla kutlarlar; o gece için özel yemekler ve eğlenceler yaparlar, çocukları için önceden alıp hazırladıkları bazı hediyeleri efsanevî bir kişi olan Noel Baba'nın getirmiş olduğunu söyleyerek, çocuklarına verirler, onları buna inandırırlar.

  • 5
  • 11
Yılbaşı kutlamak günah mı? Neden günah? Çam ağacı süslemek caiz mi? Diyanet, İslam Alimleri ne diyor?

Yeni yıl dolayısıyla tebrikleşmekte bir sakınca yoktur. Ancak bir Müslümanın yılbaşı gecesi için özel yemek ve eğlenceler hazırlayarak Hristiyanların örf ve geleneklerini taklit etmesi uygun değildir."