Adalet Bakanlığından emekli Korgeneral Vural Avar'ın ölümüne ilişkin iddialar hakkında açıklama
28 Şubat davası hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar, cezaevinde 20 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Adalet Bakanlığı, Avar'ın Anayasa'nın 104. maddesinden yararlanma talebinde bulunduğunu ve dilekçesinin derhal işleme konulduğunu bildirdi.
Adalet Bakanlığı, cezaevinde 20 Aralık'ta hayatını kaybeden 28 Şubat davası hükümlüsü emekli Korgeneral Vural Avar'ın, Anayasa'nın 104. maddesinden yararlanma talebinde bulunduğunu ve dilekçesinin derhal işleme konulduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Hükümlü Vural Avar ceza infaz kurumunda vefat etmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tanınan özel af yetkisine müracaat etmedi" şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Hükümlü Vural Avar, 16 Aralık 2022 tarihli dilekçesi ile Anayasa'nın 104. maddesinden yararlanma talebinde bulunmuş ve bu dilekçe derhal işleme konulmuştur. Söz konusu dilekçe ve bu dilekçenin verildiğine ilişkin tutanak dosyada yer almaktadır. Bunun dışındaki iddialar gerçek dışıdır."
Anayasa'nın Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine ilişkin 104. maddesinde "Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır." fıkrası bulunuyor.
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