Adalet Bakanlığından emekli Korgeneral Vural Avar’ın ölümüne ilişkin iddialar hakkında açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında "Hükümlü Vural Avar ceza infaz kurumunda vefat etmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tanınan özel af yetkisine müracaat etmedi" şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: