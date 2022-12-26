Muş’ta kopan ayağı poşet içinde getirilmişti! Çiftçiden 6 ay sonra ilk adım

"HİÇBİR PROBLEM OLMADAN GÜNDELİK HAYATINA DEVAM EDECEK"

Yaklaşık 6 ay önce bir kaza sonucu ayağı kopan ve başvurulan hiçbir merkezde kabul edilmeyen hastayı kendilerinin kabul ettiğini hatırlatan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Enes Yalım da "Ortopedi olarak hastanın tedavisinin yapılabileceğini ilettim. Hastanın ivedilik bize getirilmesini istedim. Operasyon yaklaşık 7-8 saat sürdü. Hastanın kırıkları kaynadı ve şu an çivi ameliyatıyla artroz işlemi gerçekleştirildi. Hastamız mevcut durumda yürüyebilecek haldedir. Yaklaşık 2-3 ay sonrasında da tahlisiz kazayla ilgili hiçbir problem olmadan gündelik hayatına devam edecek durumdadır. Bu operasyon her merkezde yapılamıyor. Çünkü multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor" şeklinde konuştu.

"HASTANEYE AYAĞIM AYRI, BEN AYRI GETİRİLDİM"

Tarlada ot biçtiği sırada dengesini kaybettiğini ve sonrasında sol ayağını biçerdövere kaptırdığını dile getiren Nurettin Subaşı isimli hasta ise şunları söyledi:

"Ayağım koptuktan sonra ailem çok sayıda hastaneyle iletişime geçmiş ama hiçbiri kabul etmemiş. En son buradaki hocalarımız bu ameliyatı kabul etmiş. Hastaneye ayağım ayrı, ben ayrı getirildim. Şu anki durumum çok iyi ve baya bir gelişme var. Neredeyse ayağıma basıyorum artık. Ameliyatı gerçekleştiren hocalarımız iyi ki var. Kendilerine çok teşekkür ederim."