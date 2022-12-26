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Son dakika: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Son dakika: İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu

Son dakika haberi... İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 54 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda yoğunluk oranı 56’ya ulaştı.

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