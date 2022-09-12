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İETT otobüsü duvara çarptı! 2 kişi yaralandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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İETT otobüsü duvara çarptı! 2 kişi yaralandı

İstanbul’da duvara çarpan İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan İETT otobüsü, vinç yardımıyla çekildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Armağanevler Başak Sokak'ta T.M. idaresindeki 34 TN 2564 plakalı İETT otobüsü, sağanak sonrası kayganlaşan yokuşta kontrolden çıkarak sokak sonundaki parkın duvarına çarparak durdu.

Kazada sürücü T.M. ve yolcu E.Ç. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan İETT otobüsü, vinç yardımıyla çekildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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