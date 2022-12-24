İstanbul’da yaşlı insanları arayıp "anne sıkıştım para lazım" diyerek dolandırdılar! 3 şüpheli film gibi operasyonla yakalandı
İstanbul'da telefonla aradıkları yaşlıları, oğlu ya da torunu gibi tanıtarak acil ödeme yapmalarını söyleyerek para alan 3 dolandırıcı polis ekipleri tarafından filmleri aratmayan operasyonla yakalandı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul genelinde dolandırıcılar kişisel bilgilerini öğrendikleri ya da deneme yanılma yöntemiyle ağlarına düşürdükleri yaşlı insanları arayıp "anne – baba bankadayım, acil paraya ihtiyacım var bir arkadaşımı gönderiyorum" diyerek para isteyip dolandırdılar.
Yine evde nakit para yok cevabını aldıklarında ise "anne, baba ya da dede babaanne diyerek kolunda bilezik vardı ya o ne oldu onu da göndersen olur çok sıkıştım" diyerek vatandaşları ikna ediyorlardı.
Bu dolandırıcıların aynı yöntemle 6 kişiden binlerce liralık altın ve nakit para aldıkları tespit edildi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını gerçek oğul ya da torunlarıyla konuşunca anlayan mağdurlar soluğu Asayiş Şube Müdürlüğünde aldılar. İhbar üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
FİLM GİBİ OPERASYON
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kullandıkları otomobilin plakası tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı. Eminönü bölgesinde başlayan takip, Avrasya tünelinin ardından Avrupa yakasında noktalandı. Yolu kesen polisler otomobili durdurarak, araçta bulunan 3 kişiyi yere yatırarak kelepçeleyip gözaltına aldı. Film sahnelerini aratmayan operasyonun görüntüleri polis kamerası tarafından görüntülendi.
BENZER SUÇLARDAN KAYITLARI ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler Hasan A., Nazım B., İzzet Y. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulandı. Şüphelilerden Nazım B.'nin daha önceden başka suçlardan 3 kez, İzzet Y.'nin ise 5 kez gözaltına alındığı tespit edildi.
Şüphelilerin kullandığı otomobilde yapılan aramada 55 bin lira nakit para ele geçirildiği öğrenildi. Şüphelilerin İstanbul'da meydana gelen 6 dolandırıcılık olayının failleri olduğu ortaya çıktı.
TUTUKLANDILAR
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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