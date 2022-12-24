Karadeniz’de hamsi bereketi! 60 TL’den tezgahlarda

"BU MEVSİM BALIĞI ÖN PLANDA TUTMALARINI TAVSİYE EDERİM"

Hamdi Bineklioğlu isimli esnaf ise, "Geçen hafta hamsi 100 liraydı. Bu hafta hamsi 60 lira 50 lira arasında taze güzel lezzetiyle halkımızın yiyebileceği bir balık. Bu mevsim itibarı ile biz yılların balıkçısı olarak halkımıza bir tavsiyem var. Bu mevsim balığı ön planda tutmalarını tavsiye ediyorum. Hem gıda üzerine hem ekonomik açıdan çok faydalı çok ayrıcalıklı bir durum. Bu sene palamutla başladık palamut çok yoğun geçti. 25 ila 50 lira arasında değişti. Allah bu insanlara bu güzelliği veriyor işte. Ekonomik olarak deniz ürünleri hem doğal hem de sağlık açısından çok önemli. Bizim balığımız yoğun şekilde ihraç ediliyor. Ülke içinde de birçok şehirlerde pazarlarda deniz ürünlerimiz satılıyor. Bu vatandaşımız için gerçekten çok güzel bir şey. Hamsi daha da güzel şu anda lezzet açısından, yağ açısından daha da güzel daha da lezzetli. Omega-3, B12, fosfor balıkta çok önemli Karadenizlilerin en büyük zeka gelişiminin oluşu hamsi balığını bol yedikleri içindir" şeklinde konuştu.