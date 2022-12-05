Son dakika | İstanbul’da tramvay kazası

-Otobüste 10 kişi vardı. Otobüs birden yola girdi. Ses geldi ve kaza meydana geldi. Ben de göğüs kısmımdan yaralandım. Otobüsün içerisindeydim. Suriyeli bir çocuk vardı. Onu ben çıkardım kafasında yarık vardı.

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