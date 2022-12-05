Son dakika | İstanbul'da tramvay kazası
Son dakika haberi...İstanbul Alibeyköy'de tramvay kazası meydana geldi. Tramvay İETT otobüsü ile çarpıştı. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş’a konuşan vatandaşlar kazanın İETT otobüsünün tramvay yoluna hızlı girdiği için olduğunu ve yaralıların bulunduğunu söyledi. Korkunç kazada 19 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre yaralıların 4'ünün durumu ağır.
Son dakika haberi...Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralalanlar oldu. Kaza Alibeyköy tramvay durağı yakınında meydana geldi.
İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi. Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralalanlar oldu. Kaza Alibeyköy tramvay durağı yakınında meydana geldi. İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi. Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
A Haber mikrofonuna konuşan vatandaş, "İçinde 10 kişi vardı. Otobüs içeri girince kaza oldu. Suriyeli bir çocuk vardı onu çıkardım. Kafasında yarık vardı." dedi.
Vatandaşların A Haber Mikrofonlarına söyledikleri:
-Ben kazanın olduğu yerdeydim. Otobüs hızını alamadı ve duramadı. Yavaşlaması gerekiyordu ama yapmadı. Sonuçta burası tramvay hattı.
-Otobüste 10 kişi vardı. Otobüs birden yola girdi. Ses geldi ve kaza meydana geldi. Ben de göğüs kısmımdan yaralandım. Otobüsün içerisindeydim. Suriyeli bir çocuk vardı. Onu ben çıkardım kafasında yarık vardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasım ayı ENFLASYON VERİLERİ sonrası Dolar, Euro | 5 Aralık dolar/euro son durum ne? 1 dolar kaç TL? 1 euro ne kadar?
- MEMUR ve EMEKLİ zammı son dakika: Kasım 2022 enflasyonu ile tek tek hesaplandı! En düşük 4A, 4B, 4C, SSK, Bağ-Kur maaşı...
- Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı tramvay HATTI çalışıyor mu? Alibeyköy Cep Otogarı tramvayı ne zaman açılacak? T5 hattı açıldı mı?
- KASIM 2022 ENFLASYON ORANI: Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum!
- Aralık ayı kira artış oranı belli oldu mu? İş yeri, dükkan zam oranı ne olacak? 2022 TEFE TÜFE iş yeri kira artışı HESAPLAMA
- Aralık ayı KİRA ARTIŞ ORANI son dakika: 2022 Aralık kira zammı ne kadar oldu? Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir?
- 5 Aralık evde bakım maaşı yattı mı? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? İl il sorgulama ekranı...
- Pantene Altın Kelebek Ödülü kazananları 2022: Pantene Altın Kelebek Ödülleri kimler, hangi ödülleri aldı? En iyi dizi, oyuncu...
- Masterchef kim elendi, gitti? 4 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? Finale kalması bekleniyordu...
- Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?
- Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır? Milyoner'de 400 bin TL'lik soru...
- Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur? KİM MİLYONER 100 BİN'LİK SORU...