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Son dakika | İstanbul'da tramvay kazası

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Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Son dakika | İstanbul’da tramvay kazası

Son dakika haberi...İstanbul Alibeyköy'de tramvay kazası meydana geldi. Tramvay İETT otobüsü ile çarpıştı. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş’a konuşan vatandaşlar kazanın İETT otobüsünün tramvay yoluna hızlı girdiği için olduğunu ve yaralıların bulunduğunu söyledi. Korkunç kazada 19 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre yaralıların 4'ünün durumu ağır.

Son dakika haberi...Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralalanlar oldu. Kaza Alibeyköy tramvay durağı yakınında meydana geldi.

İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi. Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Kazada yaralalanlar oldu. Kaza Alibeyköy tramvay durağı yakınında meydana geldi. İETT otobüsü tramvay yolundan geçmeye çalışırken kaza meydana geldi. Tramvayın çarptığı otobüsteki yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

A Haber mikrofonuna konuşan vatandaş, "İçinde 10 kişi vardı. Otobüs içeri girince kaza oldu. Suriyeli bir çocuk vardı onu çıkardım. Kafasında yarık vardı." dedi.

Vatandaşların A Haber Mikrofonlarına söyledikleri:
-Ben kazanın olduğu yerdeydim. Otobüs hızını alamadı ve duramadı. Yavaşlaması gerekiyordu ama yapmadı. Sonuçta burası tramvay hattı.

-Otobüste 10 kişi vardı. Otobüs birden yola girdi. Ses geldi ve kaza meydana geldi. Ben de göğüs kısmımdan yaralandım. Otobüsün içerisindeydim. Suriyeli bir çocuk vardı. Onu ben çıkardım kafasında yarık vardı.

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