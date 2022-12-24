Eski eşi vurup başında beklemişti: Pelin Ceylan 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Ankara'ya bağlı Çankaya ilçesinde eski eşi Mehmet Eroğlu tarafından silahla vurulan 3 çocuk annesi Pelin Ceylan, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Katil Eroğlu, kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalanmıştı.
Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde 12 Aralık'ta, markette karşılaşan Mehmet Eroğlu ile geçen yıl boşandığı Pelin Ceylan arasında çıkan tartışma, büyüdü. Mehmet Eroğlu, yanında bulunan tabancayla sokakta Ceylan'ı vurdu.
ESKİ EŞİNE DEFALARCA ATEŞ ETTİ: BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLEDİ
Eroğlu, yere yığılan Ceylan'a bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Mehmet Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.
KATİL ESKİ EŞ TUTUKLANDI
Taksiyle Çankaya ilçesindeki özel hastaneye götürülen Pelin Ceylan, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, eski eşi Mehmet Eroğlu ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
12 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
3 kez cerrahi müdahale geçiren Ceylan, uygulanan tedavilere olumlu yanıt vermedi. 2 gün önce de beyninde ödem oluştu. Hastanede 12 gündür yaşam savaşı veren Pelin Ceylan, bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Ceylan'ın cenazesi, yarın Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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