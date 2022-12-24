Eski eşi vurup başında beklemişti: Pelin Ceylan 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

ESKİ EŞİNE DEFALARCA ATEŞ ETTİ: BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLEDİ

Eroğlu, yere yığılan Ceylan'a bir kez daha ateş etti. Bir süre elindeki tabancayla eski eşinin başında bekleyen ve kimseyi yaklaştırmayan Mehmet Eroğlu, daha sonra kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

KATİL ESKİ EŞ TUTUKLANDI



Taksiyle Çankaya ilçesindeki özel hastaneye götürülen Pelin Ceylan, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, eski eşi Mehmet Eroğlu ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.