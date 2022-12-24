Konya’da kan donduran olay! Bir baba 2 kızını birden öldürdü
Suriye uyruklu 54 yaşındaki Yusuf El Ahmed, 17 yaşındaki kızları Kevser El Ahmed ile 15 yaşındaki Merve El Ahmed’i Konya’daki evlerinde bıçaklayarak öldürdü. Cani baba Yusuf, olayın ardından polise giderek teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Konya'da yaşanan olay, saat 12.30 sularında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'ta meydana geldi. Bodrum katlarındaki evlerinde Yusuf El Ahmed ile kızları Kevser El Ahmed ve Merve El Ahmed arasında tartışma çıktı. Yusuf El Ahmed, tartışma sırasında iki kızını da bıçaklayarak öldürdü. Ahmed, ardından polise gidip teslim oldu.
Yusuf El Ahmed'in ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri, Kevser ve Merve El Ahmed kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Anne Hatice El Ahmed'in olay sırasında hastaneye muayeneye gittiği evde ise ailenin en küçük bir çocuğu ile bir yakınlarının olduğu belirtildi.
Yusuf El Ahmed'in polise verdiği ilk ifadesinde kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını iddia ederek bu sırada kendisini kaybettiğini belirtti. El Ahmed, kendine geldiğinde 2 kızının öldüğünü fark edip polise giderek teslim olduğunu söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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