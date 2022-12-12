Ankara’da eski eş dehşeti! Önce silahla vurdu ardından başında ölmesini bekledi
Ankara’da bir kadın yaşadığı apartmanın hemen önünde boşandığı eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, silahlı saldırgan ise kadına yardım etmek isteyen çevre sakinlerini etrafa ateş saçarak engel oldu.
Sabah'ın haberine göre, ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
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