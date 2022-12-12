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Ankara’da eski eş dehşeti! Önce silahla vurdu ardından başında ölmesini bekledi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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Ankara’da eski eş dehşeti! Önce silahla vurdu ardından başında ölmesini bekledi

Ankara’da bir kadın yaşadığı apartmanın hemen önünde boşandığı eski eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, silahlı saldırgan ise kadına yardım etmek isteyen çevre sakinlerini etrafa ateş saçarak engel oldu.

Ankara'nın Çankara ilçesinde silahla vurduğu eski eşinin başında ölmesini bekleyen saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sabah'ın haberine göre, ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis yaşanan saldırıya ilişkin inceleme başlatırken, vurulan kadının eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı çıkardığı öğrenildi.

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