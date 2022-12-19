Adana’da baba vahşeti! Oğlunu bıçakladı başında ölmesini bekledi | Cesedi valize sığmayınca…

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında, 11 Kasım 2021'de, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ali Ertan'ın, çuval içinde cesedi bulundu. Ertan'ın, boğazı kesilerek öldürülüp, ayaklarına taş bağlanarak suya atıldığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmayan aileden şüphelendi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran cinayet dedektifleri, kendisine ait dershanede matematik öğretmeni olan baba Mehmet Ertan ile anne Adle Ertan'ı emniyete götürüp, çapraz sorguya aldı. Mehmet Ertan, sorgusunda, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü; eşi Adle Ertan, aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye Sarı ve kız kardeşinin eşi Metin Öztürk ile cesedi sulama kanalına attıklarını itiraf etti. Bunun üzerine Sarı ile Öztürk de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.