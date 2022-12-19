Adana’da baba vahşeti! Oğlunu bıçakladı başında ölmesini bekledi | Cesedi valize sığmayınca…
Adana’da oğlunu öldürmekten tutuklu bulunan baba Mehmet Ertan ile ilgili hazırlanan iddianamede, oğlu Ali Ertan’ı bıçakladıktan sonra başında ölmesini beklediği ardından da iki eşi ve eniştesiyle beraber cesedi gömmeye çalıştıkları zemin sert olunca vazgeçip torbaya koyarak sulama kanalına attıkları ortaya çıktı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında, 11 Kasım 2021'de, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ali Ertan'ın, çuval içinde cesedi bulundu. Ertan'ın, boğazı kesilerek öldürülüp, ayaklarına taş bağlanarak suya atıldığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmayan aileden şüphelendi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran cinayet dedektifleri, kendisine ait dershanede matematik öğretmeni olan baba Mehmet Ertan ile anne Adle Ertan'ı emniyete götürüp, çapraz sorguya aldı. Mehmet Ertan, sorgusunda, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü; eşi Adle Ertan, aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye Sarı ve kız kardeşinin eşi Metin Öztürk ile cesedi sulama kanalına attıklarını itiraf etti. Bunun üzerine Sarı ile Öztürk de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
KAN DONDURAN DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Adana 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nde 5 Ocak'ta hakim karşısına çıkan şüphelilerden Adle Ertan, Rukiye Sarı ile Metin Öztürk, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 'Altsoydan akrabayı kasten öldürme' suçundan yargılanan Mehmet Ertan'ın da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cinayetin detayları ise hazırlanan iddianameyle ortaya çıktı.
BIÇAKLAYIP, BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ
Mehmet Ertan'ın cinayet günü uyuşturucu kullandığı, çalışmadığı için tartıştığı oğlu Ali Ertan'ı tanıdığı kebapçıya götürdüğü ve paketçi olarak işe soktuğu belirtildi. Birkaç saat sonra kontrol etmek için yeniden kebapçıya giden Ertan'ın, çalışmak istemediğini söylemesi üzerine tartıştığı oğlunu dershanesine götürdüğü kaydedildi. Ertan'ın, tartışmaya devam ettiği oğlunu sustalı bıçak ile boynundan ağır yaraladığı, kanlar içinde yere yığılmasının ardından da ölmesini beklediği belirtildi. Polis ve sağlık ekiplerine haber vermeyen Ertan'ın, deterjanla yerdeki kanları temizledikten sonra eniştesi Metin Öztürk'ün yanına gittiği kaydedildi.
CESEDİ VALİZE SIĞDIRAMAMIŞLAR
Mehmet Ertan ile Metin Öztürk'ün, cesedi bavula koyup, dershaneden çıkarabileceklerine karar verdikleri anlatılan iddianamede; Kıbrıs Caddesi'ndeki iş yerinden valiz satın aldıkları, gömmeye karar vererek Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde mezar kazmaya çalıştıkları ancak toprağın sert olması nedeniyle bir süre sonra bundan vazgeçtikleri belirtildi. Yeniden dershaneye dönen şüphelilerin, Ali Ertan'ın cesedini valize sığdırmaya çalıştıkları, ayaklarının dışarıda kalması üzerine bundan da vazgeçip, iş yerinden 3 büyük çuval satın aldıkları kaydedildi. Şüphelilerin, cesedi çuvala koyduktan sonra asri mezarlıktan ağırlık yapması için topladıkları taşları da yanına yerleştirip, dershaneden ayrıldıkları belirtildi.
KANLI KIYAFETLERİNİ YIKAYIP, BIÇAĞI SAKLAMIŞ
İddianamede; evine dönen Mehmet Ertan'ın, olayı eşi Adle Ertan'a anlattığı, kanlı kıyafetlerini de Rukiye Sarı'ya yıkatıp, cinayette kullandığı bıçağı saklattığı anlatıldı. Sabaha karşı uyanan Mehmet ile Adle Ertan'ın, dershanedeki cesedi otomobile yükledikten sonra sulama kanalına bırakıp, yeniden eve döndükleri belirtildi. Sarı'nın ise otomobildeki kanlı kilim ile Ali Ertan'ın eşyalarını, evin bahçesinde yaktığı kaydedildi.
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