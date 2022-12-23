Bolu’da cinayet davasında dehşete düşüren itiraf! Kocasının cesedi başında...
Bolu'da eşi Metin Özalp'i öldürüp, cesedini dereye atan Mürüvet Özalp’in ifadesi şoke etti. "Ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası ile yargılanan Özalp, eşinin cesedinin başında çay içtiğini itiraf etti. İşte kan donduran olayın detayları...
Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Hacılar Köyünde 28 Aralık 2021 tarihinde, eşi Metin Özalp'i, kafasına odunla vurarak öldüren ve ardından cesedi sabaha kadar evin önünde beklettikten sonra cesedi sardığı çadırla birlikte el arabasıyla taşıyarak dereye atan 3'ü öz, 2'si üvey 5 çocuk annesi Mürüvet Özalap, "Eşi kasten öldürmek" suçlamasıyla, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanmasına başlanıldı.
KAN DONDURAN SAVUNMA
Kocası Metin Özalp'in 25 yıldır evliliği boyunca kendisine şiddet uyguladığını belirterek; "Kocam bana 25 yıldır gün yüzü göstermedi. Sürekli dayak yiyordum. Kedi gibi çocuklarımı kucağımda taşıdım. Birde beni aldattığını öğrendim. Olay günü beni sopayla dövdü.Beni bırakıp başka bir kadınla evleneceğini söyledi. Beni hayvanı döver gibi dövdü. Hatta sedirin altından tabanca çıkartıp, ölümle tehdit etti. Bir anda panikle elime geçirdiğim sopa ve odunla boğazına, kafasına defalarca vurdum. Ama kendimde değildim. Böyle olacağını bilsem bunu yapmazdım." dedi.
Mürüvet Özalp, "Ayağa kalkmak istedi yine vurdum. Kanlar içerisinde kaldı, nefesi kesildi. Pişmanlık duyarak cesedin başında saatlerce ağladım. Cesedi de çadıra sarıp evin önüne bıraktım. Cesedi yaklaşık 10 saat evin kapısının önünde kaldı. Sabaha kalktım kendime çay demleyip, sıcak bir bardak çay içtikten sonra, çadıra sarılı cesedini el arabasına koyarak evin ilerisinde bulunan dereye attım. Olayda kullandığım sopa ile odunu da sobaya atıp yaktım. Sonrada evde temizlik yaptım ve kanları temizledim. Böyle olmasaydı iyi olurdu ama çaresiz kaldım. Çok pişmanım" diye konuştu.
"BABAMIN CESİDİNİN BAŞINDA ET PİŞİRİP YEMİŞ"
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve mahkeme heyeti ile duruşmayı takip edenleri şok eden bir gelişmede Mürüvet Özalp'in üvey kızı maktulün öz kızı Yurdagül Yılmaz'dan geldi. Babasının kasıtlı olarak üvey annesi tarafından hunlarca öldürüldüğünü iddia ederek; "Bu kadın babamı öldürüp cesedinin başında et pişirip yiyen bir kadındır. Bakın kendisi de babamın cesedinin başında bir bardak sıçak çay içtiğini söyledi. Babam öldürülmeden yaklaşık 3 ay önce, üvey annenim bir hayvanı gözünü kırpmadan öldürdüğünü ve insanı bile çiğ çiğ yiyeceğini söylemişti. Babam üvey annemi asla dövmemiştir" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.
"MİRAS" İÇİN ÖLDÜRDÜ İDDİASI
Maktul Metin Özalp'in öz oğlu Celal Özalp'de, üvey annesinin, babasını miras yüzünden öldürdüğünü iddia ederek; "Bu kadın zor bir insan, babam sürekli olarak kendisine bir şeyler anlatmak istedi ama o ise anlamamak için direndi. Ekmeğini suyunu verdi. Şimdi kalkmış babama iftira atıyor. Kendisinin öz oğlu nişanladığı için babamdan ev, araba ve altın bilezik istemeye başladı. Babam da vermeyince onu hunharca öldürdü. Babamın hiçbir zaman tabancası da olmamıştır. Cinayeti örtbas etmek için yalanlar söylüyor. Babamın hiçbir kadınla ilişkisi olmamıştır. Bu korkunç cinayeti miras için yapmıştır" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Mürüvet Özalp'in tutukluluk halinin devamını duruşmanın ise 21 Şubat 2023 tarihine ertelenmesine karar verdi.
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