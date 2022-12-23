Bolu’da cinayet davasında dehşete düşüren itiraf! Kocasının cesedi başında...

"MİRAS" İÇİN ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Maktul Metin Özalp'in öz oğlu Celal Özalp'de, üvey annesinin, babasını miras yüzünden öldürdüğünü iddia ederek; "Bu kadın zor bir insan, babam sürekli olarak kendisine bir şeyler anlatmak istedi ama o ise anlamamak için direndi. Ekmeğini suyunu verdi. Şimdi kalkmış babama iftira atıyor. Kendisinin öz oğlu nişanladığı için babamdan ev, araba ve altın bilezik istemeye başladı. Babam da vermeyince onu hunharca öldürdü. Babamın hiçbir zaman tabancası da olmamıştır. Cinayeti örtbas etmek için yalanlar söylüyor. Babamın hiçbir kadınla ilişkisi olmamıştır. Bu korkunç cinayeti miras için yapmıştır" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mürüvet Özalp'in tutukluluk halinin devamını duruşmanın ise 21 Şubat 2023 tarihine ertelenmesine karar verdi.