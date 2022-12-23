Ayşe Tuba Arslan cinayetinde karar! Eski eşini satırla katletmişti | Savunması ‘pes’ dedirtti

"KIZIM VAHŞİCE ŞEHRİN GÖBEĞİNDE ÖLDÜRÜLDÜ"



Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının içlerini biraz olsun rahatlattığını ifade eden baba Serdar Arslan ise şunları söyledi:



"Bir baba olarak çok büyük acı yaşadım. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. 23 şikayet dilekçemizden eğer birisi dikkate alınsaydı, kızım bugün belki de yaşıyor olabilirdi. Kızım tasarlanarak, takip edilerek, vahşice şehrin göbeğinde öldürüldü. Dağın başında değil, şehrin göbeğinde. Sözün bittiği yerdeyiz. Karar bizim için sevindirici. Bundan sonrası için caydırıcı bir karar olur inşallah. Kadınlarımız, kızlarımız öldürülmesin. Benim temennim, bu zihniyet, bu görüş ortadan kalksın. Kadınlarımız, kızlarımız sahipsiz bırakılmasın. Kadınlarımıza, kızlarımıza hoşgörüyle bakılsın. Onlar bizim canımız, onlar bizim kanımız, onlar bizim anamız, onlar bizim bacımız."

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