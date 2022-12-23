İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı! Tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı

Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıs bir süre boyunca elinde motosiklet kaskı ile sokakta bekliyor. Daha sonra sokağa gelen motosikletlinin yanına giden şahıs, motosikletliye birkaç el ateş ettikten sonra koşarak kaçıyor. Olaya tanık olan iki vatandaş ise neye uğradığını şaşırıyor.

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