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İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı! Tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
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İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı! Tartıştığı motosikletliye kurşun yağdırdı

İstanbul’da bir şahıs, bir süre boyunca sokakta tur atarak motosikletli bir şahsın gelmesini bekledi. Bir süre sonra sokağa gelen motosikletlinin yanına giderek tartışan şahıs, silahını çıkararak ateş açtı. Olayın ardından silahlı saldırganın  kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yaşanan olay, Pendik ilçesine bağlı Çamçeşme Mahallesi'nde geçen cuma akşamı saat 22.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Avnullah Altan, bir arkadaşını motosikletine alarak birlikte Fatih'ten Pendik'e geldi. İkili, Pendik'e vardıklarında ayrıldı. Muhammed Avnullah Altan'ın yanından ayrılan şahıs, bir süre sonra bir sokağa giderek motosikletli Altan'ı beklemeye başladı. Altan'ın gelmesi ile beraber ikili arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmada şahıs, Altan'a silah ile ateş açtı.

Silahlı saldırgan, tartıştığı Altan'a birkaç el ateş ettikten sonra olay yerinden koşarak kaçtı. Sokaktan geçtikleri sırada silahlı saldırıya yakından tanık olan iki vatandaş ise neye uğradığını şaşırarak donakaldı.

POLİS OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayda, Muhammed Avnullah Altan bacağından yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis olay ile ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıs bir süre boyunca elinde motosiklet kaskı ile sokakta bekliyor. Daha sonra sokağa gelen motosikletlinin yanına giden şahıs, motosikletliye birkaç el ateş ettikten sonra koşarak kaçıyor. Olaya tanık olan iki vatandaş ise neye uğradığını şaşırıyor.

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