Eşi tarafından satırla katledilmişti! Ayşe Tuba Arslan'ın yeni şikayet dilekçesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
Eskişehir’de eski kocası tarafından satırla katledilen Ayşe Tuba Arslan’ın çantasında yeni bir el yazısı bulundu. Arslan, Eskişehir Başsavcılığı’na hitaben yazılan şikayet dilekçesinde kendisini darp eden kocasının defalarca tecavüz ettiği gibi birçok yaşadığı olaydan bahsettiği yardım mektubu ortaya çıktı.
Arslan, Eskişehir'de 11 Ekim tarihinde ayrıldığı eşi tarafından satırla ağır yaralandıktan 44 gün sonra tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Ayşe Tuba Arslan'ın çantasından çıkan eşinin uyguladığı şiddet ve tehditlerini anlatan iki sayfalık şikayet dilekçesi yürekleri burktu.
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