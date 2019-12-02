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Eşi tarafından satırla katledilmişti! Ayşe Tuba Arslan'ın yeni şikayet dilekçesi ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
KATLEDİLEN AYŞE'NİN YENİ DİLEKÇES�� ORTAYA ÇIKTI!

’de eski kocası tarafından satırla katledilen ’ın çantasında yeni bir el yazısı bulundu. Arslan, Eskişehir Başsavcılığı’na hitaben yazılan şikayet dilekçesinde kendisini darp eden kocasının defalarca tecavüz ettiği gibi birçok yaşadığı olaydan bahsettiği yardım mektubu ortaya çıktı.

Arslan, 'de 11 Ekim tarihinde ayrıldığı eşi tarafından satırla ağır yaralandıktan 44 gün sonra tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. 'ın çantasından çıkan eşinin uyguladığı şiddet ve tehditlerini anlatan iki sayfalık şikayet dilekçesi yürekleri burktu.

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