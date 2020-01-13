Ayşe Tuba Arslan cinayetiyle ilgili davada iddianame hazırlandı
Eskişehir'de, eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanıkla ilgili iddianamede, "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talebinde bulunuldu.
Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şinasi Koç tarafından hazırlanan iddianame, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
İddianamede, Yalçın Özalpay'ın, 10 Eylül 2019'da boşandığı ve 11 Ekim'de bir süre takip ettikten sonra bıçak ve satırla saldırarak birden çok yerinden yaraladığı kadının, tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesinde olaydan 44 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi.
Tanık olarak ifade veren E.Ö. ve C.G'nin, olay yeri yakınında bir kafede oturdukları sırada Özalpay'ın Arslan'ı kovaladığını anlatarak, "Kaçan kadın yardım çığlıkları atarak 'İmdat, yardım edin' diye bağırdı. Satırla kadını kovalayıp yakaladı. Satır ile kadının kafasına doğru tahmini olarak 10 ya da 15 kez vurduğunu gördük." ifadeleri iddianamede yer aldı.
Özalpay'ın taksicilik yaptığı dönemden müşterisi olan Ş.T'nin ise kendiliğinden Cumhuriyet Savcılığına başvurarak, "Bir seferinde bana eşini öldüreceğini söyledi. Başka bir sefer ise kendisine satır aldığını, Ayşe Tuba Arslan'ı tuzağa düşüreceğini, kafasını keseceğini, pusuda beklediğini, onu hep tartakladığını söyledi. Konuşmalarının yanlış olduğunu söyleyerek nasihatte bulundum." ifadesini verdiği iddianamede aktarıldı.
Sanığın, iddianamedeki ifadesinde Arslan'ı "bir anlık cinnet getirerek" öldürdüğünü söyleyerek kendini savunduğu bildirildi.
Bazı kişilerden tehdit aldığı için olayda kullandığı bıçağı belinde, satırı da torbada taşıdığını öne süren Özalpay'ın, eski eşini yere düştükten sonra bıçaklamaya devam ettiği bilgisin yer aldığı iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Şüphelinin maktule karşı değişik tarihlerde gerçekleştirmiş olduğu eylemler, şüphelinin yanında hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde bıçak ve satır taşıması, olay tarihinde de maktulü takip edip kovalayarak yakaladıktan sonra maktule karşı sayısız kere bıçak ve satırla vurup maktul yere düştükten sonra dahi bıçak ve satır ile vurmalarına devam etmesi, şüphelinin maktule bıçak ve satır ile vururken özellikle maktulün vücudunda hayati tehlike yaratacak bölgeleri tercih etmesi, şüphelinin söz konusu eylemi eski eşi olan maktule yönelik tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirdiğini gösterir."
İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
OLAY
Vişnelik Mahallesi'ndeki anaokulunda yardımcı personel olarak çalışan iki çocuk annesi 45 yaşındaki Ayşe Tuba Arslan, 11 Ekim 2019'da mesai bitiminde evine dönerken 6 ay önce boşandığı Yalçın Özalpay'ın saldırısına uğramıştı. Eski eşini satırla yaralayan Özalpay, kaçmaya çalışırken çevredekiler tarafından darbedilmişti.
Ağır yaralanan Arslan hastaneye kaldırılmış, 44 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Hastanede iki gün süren tedavisi sonrası gözaltına alınan Özalpay tutuklanmıştı.
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