İstanbul’da yanan fabrikada ölmüştü! İşçi Sedat Cesur’un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
YAŞAM DHA
İstanbul’da sanayi sitesinde araç filtresi üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikada kayıp işçinin cesedine yangından yaklaşık 24 saat sonra ulaşıldı. 43 yaşındaki işçi Sedat Cesur'a ait olduğu belirlenen cenazenin Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Habipler Pirinççi Mahallesi'nde araç filtresi üreten 2 katlı fabrikada yangından 24 saat sonra kayıp işçi Sedat Cesur'un cesedi bulundu.
Savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası, Cesur'un cenazesi yanan fabrika binasından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Bu sırada Cesur'un yakınlarının fabrika önünde beklediği görüldü.
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