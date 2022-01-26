Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümünde yeni gelişme! Görüntülerde çıplak bir şekilde…

İstanbul'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 29 yaşındaki İzmirli hemşire Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin ilk duruşma, cuma günü görülecek. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Köker'in 33 yaşındaki sevgilisi T.B.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi talep edilirken, genç kadının son görüntülerinde oldukça dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Şebnem Köker'in dakikalarca erkek arkadaşı ile otel önünde konuşmaları ve sokakta gidip gelmeleri dikkat çekti. Acılı baba Köker, kızının ölümüne ilişkin "Ben başından beri bu olayın bir cinayet olduğunu söylüyordum. Şahsın verdiği ifadelerin hepsi çelişkili. Bana söyledikleri farklı, ifadeleri farklı." dedi. İşte detaylar…