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Haberler Galeri Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümünde yeni gelişme! Görüntülerde çıplak bir şekilde…

Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümünde yeni gelişme! Görüntülerde çıplak bir şekilde…

İstanbul'da şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 29 yaşındaki İzmirli hemşire Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin ilk duruşma, cuma günü görülecek. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Köker'in 33 yaşındaki sevgilisi T.B.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi talep edilirken, genç kadının son görüntülerinde oldukça dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Şebnem Köker'in dakikalarca erkek arkadaşı ile otel önünde konuşmaları ve sokakta gidip gelmeleri dikkat çekti. Acılı baba Köker, kızının ölümüne ilişkin "Ben başından beri bu olayın bir cinayet olduğunu söylüyordum. Şahsın verdiği ifadelerin hepsi çelişkili. Bana söyledikleri farklı, ifadeleri farklı." dedi. İşte detaylar…

İHA
Giriş Tarihi: 26.01.2022 12:08
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Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümünde yeni gelişme! Görüntülerde çıplak bir şekilde…

İzmir'de özel bir hastanede hemşirelik yapan 29 yaşındaki Şebnem Köker, hastanede 24 saat nöbetini bitirdikten sonra 4 Haziran 2021 günü İzmir'den İstanbul'a gitmek üzere yola koyuldu. Burada 33 yaşındaki sevgilisi T.B. ile Kadıköy'de bir pansiyonda kalan Köker, 6 Haziran 2021 gecesi pansiyonun odasından demir korkuluklar üzerine düşerek yaşamını yitirdi.

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Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümünde yeni gelişme! Görüntülerde çıplak bir şekilde…

MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hemşire Şebnem Köker'in ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı 2021 yılının kasım ayında tamamlandı. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Köker'in erkek arkadaşı T.B.'nin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istendi.

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Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümünde yeni gelişme! Görüntülerde çıplak bir şekilde…

İLK DURUŞMA 29 OCAK'TA

Hemşire Şebnem'in ilk duruşması ise cuma günü İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. İzmir'de yaşayan baba Abdullah Köker, yıllarca teknik ressamlık yaptığını ve teknik olarak kızın o açıyla düşme ya da atlama imkanının olmadığını iddia etti.

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Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümünde yeni gelişme! Görüntülerde çıplak bir şekilde…

İzmir'de yaşayan baba Abdullah Köker, yıllarca teknik ressamlık yaptığını ve teknik olarak kızın o açıyla düşme ya da atlama imkanının olmadığını iddia etti.

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Hemşire Şebnem Köker’in sır ölümünde yeni gelişme! Görüntülerde çıplak bir şekilde…

BABADAN ÇARPICI İDDİALAR

Köker, kızının baygın vaziyetteyken erkek arkadaşı tarafından pencereden demir korkulukların üzerine atıldığını öne sürdü. Köker'in ölmeden önceki son görüntüleri ise dikkat çekti.