İstanbul’da kadına şiddete “dur” derken ölümle burun buruna geldi! "Biz sevgiliyiz sana ne"

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fatih Ayanoğlu'na verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek hastanede yaşam mücadelesi veren Mehmet İ.'nin alkollü olduğunu, kız arkadaşıyla arasında yaşanan tartışamaya müdahale ettiğini ancak herhangi bir eylemde bulunmadığını ve kendisini bıçakla ağır bir şekilde yaralamadığını iddia etti.

TUTUKLANDI

Savcı Ayanoğlu, şüpheliyi Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklamaya sevk etti. Hakimlikte ifade veren saldırgan, iddialarını devam ettirerek kimseye zarar vermediğini öne sürdü. Hakimlik, şüphelinin ifadesinin ardından üzerine atılı suçlamayı işlediğine kanaat getirerek tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.