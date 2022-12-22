İstanbul’da film gibi cinayet! Otelden kaçırdıkları adam borç tahsil edilirken öldü

İstanbul'da yaşanan olay, önceki gün saat 04.30 sularında E-5 Karayolu Beyoğlu Halıcıoğlu mevkisi Yan Yol çimenlik alanda meydana geldi. İddiaya göre 42 yaşındaki Umut Bekdemir bir süre önce iki şahsa 60 bin lira borçlandı. Bekdemir, borcun bir kısmını ödeyerek ortadan kayboldu. Bekdemir'in iki alacaklısı, onu ararken bir süre sonra Avcılar'daki bir otelde kalmaya başladığını öğrendi. Harekete geçen iki şahıs, adamın kaldığı otelin çevresinde beklemeye başladı. Bir süre sonra Bekdemir'in otele yaklaştığını gören iki şahıs, onu 'konuşacağız' bahanesiyle 34 BAL 258 plakalı araca alıp kaçırdı.