Önce para kazandırıp sonra dolandırdılar! Mobil uygulamayla 50 bin kişiyi soydular | Vurgunun boyutu milyonlarca dolar

Tüm birikimlerimizi bu sisteme yatırdık ancak 24 Kasım'dan sonra sistemden paralarımızı çekemedik" diye konuştu. Bir başka mağdur Arif A. ise, "Telegram gruplarına dâhil oldum ve 1000 dolarla sisteme giriş yaptım. Başlangıçta sistemin çalışıp çalışmadığını test ettim ve 31 bin 150 dolarla sisteme tekrar girdim ancak daha sonra paralarımızı çekemedik. Kocasından gizli altınını bozduran var, benim gibi kredi çeken veya eşine dostuna çektiren var. Kızının ameliyat parasını bir aylık Marriott sistemine dâhil edip eksik kalan kısmı tamamlamaya çalışan var. 50 bin dolar kaybeden, 90 bin dolar kaybeden var. Benim şu an yurtdışındaki 1 yıllık birikimim gitti ve önümüzdeki 5 yıl borç ödemeye mahkûm oldum" dedi.