2 milyarlık dev vurgun! Milyonluk taşlar sentetik çıktı | 5 dolarlık taşı 11 milyona sattılar

110 BİN KİŞİ MAĞDUR

110 bin kişinin kaydolduğu sistemde geçen haziranda aniden ödemeler durduruldu. Binlerce yatırımcı mağdur oldu. Şirketin şubeleri kapılarına kilit vururken, yatırım yapan ve mağdur olan vatandaşlar ise yetkililere ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. 5 yıldızlı otellerde toplantı yaparak 'güven' kazanan, değerli taşlar satarak 110 bin kişiden 100 milyon dolara (1 milyar 863 milyon TL) yakın para toplayan Cancri Jewelry firmasına yönelik şikayetlerin ardı arkası kesilmedi.