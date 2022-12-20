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Eyüpsultan'da lüks otomobile silahlı saldırı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Eyüpsultan’da lüks otomobile silahlı saldırı!

Eyüpsultan'da seyir halindeki lüks otomobile, başka bir otomobildekiler tarafından yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmada, olaya karışan iki otomobilde de çok sayıda mermi isabeti olduğu belirlendi.

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