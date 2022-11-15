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Borsadan yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyonluk vurgun: Çok fazla mağdur var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Borsadan yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyonluk vurgun: Çok fazla mağdur var

İzmir emniyeti, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek borsa yatırımları ile alakalı paylaşımlar yapan, yüksek kazanç vaat ederek kendisiyle iletişime geçenleri dolandıranlara ilişkin ikinci operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler, 19 şahsın ifadelerinden yola çıkarak 20 şahsı daha tespit ederken, 130’un üzerinde kişinin dolandırıldığı, 2.5 milyonluk vurgun yapıldığı ortaya çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden verdikleri vaatlerle dolandırıcılık yapan sanıkları yakalamak için çalışmalarını devam ediyor.

Bu kapsamında İzmir polisi, sosyal medya hesaplarını ele geçirerek borsa yatırımlarına ilişkin paylaşımlar yapan, ardından da hesaplarda ekli kişilerin güvenini sağlayarak dolandıran şebekeye ilşikin 16 Eylül 2022 tarihinde operasyon yapmış ve 19 şahsı yakalamıştı.

2.5 milyonluk vurgun 2.5 MİLYONLUK VURGUN

10 İLDE İKİNCİ DALGA OPERASYON: 17 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Ekipler, gözaltındaki kişilerin ifadeleri, operasyonda ele geçirilen belgelerin incelenmesi doğrultusunda yeni bir çalışma yürüttü.

Şüphelilerin birlikte hareket ettiği değerlendirilen 20 şüpheli şahıs daha tespit edilirken; İzmir, Mersin, Trabzon, Gümüşhane, Hatay, Adana, Van, Batman, Diyarbakır, Mardin olmak üzere 10 ilde operasyonun düğmesine basıldı. Operasyonda, şebekeden 17 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

130'U AŞKIN KİŞİYE, 2,5 MİLYONLUK VURGUN VAR

Önce sosyal medya hesaplarını ele geçiren şebeke üyeleri, daha sonrada bu hesaplardan yüksek kazançlı borsa yatırımlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Akabinde hesaplarda ekli kişilerin güvenini sağlayan zanlılar, kendileri ile iletişime geçen kişilerden "yüksek kazanç" vaadi ile yatırım danışmanlığı adı altında ücret talep ediyor.

Bununla da sınırlı kalmayan dolandırıcılar, yine tuzağa düşürdükleri kişileri yüksek meblağlarda para kazandırdıklarına inandırarak, sahte dekont düzenleyip gönderiyor.

Yine zanlıların, kazandıkları paraları alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında tekrar para aldıkları, işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına ise mağdurlara Adalet Bakanlığının resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resminin bulunduğu çeşitli belge ve resimler gönderdikleri de belirlendi.

Bu yöntemle İzmir'de 15 kişinin 401 bin 964 TL, Türkiye genelinde ise 121 şahsın 2 milyon TL dolandırıldığı, toplamda 130'u aşkın kişiden 2,5 milyonluk bir vurgunun yapıldığı tespit edildi.

İlk operasyonda ise gözaltına alınan 19 kişiden 5'inin tutuklandığı, ikinci operasyonda yakalanan 17 kişinin işlemlerinin devam ettiği, 3 kişinin ise arandığı öğrenildi.

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