Borsadan yüksek kazanç vaadiyle 2.5 milyonluk vurgun: Çok fazla mağdur var

Yine zanlıların, kazandıkları paraları alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında tekrar para aldıkları, işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına ise mağdurlara Adalet Bakanlığının resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resminin bulunduğu çeşitli belge ve resimler gönderdikleri de belirlendi.

Bu yöntemle İzmir'de 15 kişinin 401 bin 964 TL, Türkiye genelinde ise 121 şahsın 2 milyon TL dolandırıldığı, toplamda 130'u aşkın kişiden 2,5 milyonluk bir vurgunun yapıldığı tespit edildi.