Kar yağsa hava yumuşar dedirten soğuklar geldi ❄ Soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı! Kar yağışı etkili oluyor ⛄ Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı
Yeni yılın gelmesine sayılı günler kalırken, Karadeniz üzerinden yurda giriş yapan soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı birçok ilde etkili olurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş uyarı geldi. Hava sıcaklığının Güney ve doğu kesimlerde hissedilir derece azalacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde ise Trakya'dan giriş yapan kar yağışı etkili olurken sıcaklıklar sıfırın altına düştü.
Yeni haftanın ilk günüyle birlikte Türkiye, Karadeniz üzerinden giriş yapan soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü birçok ilimizde kar yağışı etkili olmaya başladı.
KAR TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPTI
Marmara Bölgesi için soğuk hava ve yüksek kesimlere kar yağışı uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren Tekirdağ ve Kırklareli'de mevsimin ilk karı yağdı.
DÜZCE'DE YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ
Düzce'de pazartesi günü akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Şehre 33 kilometre uzaklıkta, bin 450 metre rakımda bulunan Sinekli Yaylası beyaz gelinliğini giydi.
15 KENT İÇİN SARI ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Konya, Manisa, Niğde, Tekirdağ, Karaman'a sarı kodlu uyarıda bulundu.
TÜRKİYE GENELİ İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI
Öte yandan, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışı ile ilgili tarih verdi. Ökten, "Amerika modeli Türkiye geneline ay sonu ve Ocak başı için kar veriyor." dedi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KOCAELİ 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 6°C, 11°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 7°C, 13°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmurlu
ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
HATAY 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
MERSİN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
KONYA 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -4°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
SİNOP 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AMASYA 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT -1°C, 1°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu
MARDİN 6°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
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