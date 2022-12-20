Kar yağsa hava yumuşar dedirten soğuklar geldi ❄ Soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı! Kar yağışı etkili oluyor ⛄ Meteoroloji’den İstanbul için flaş uyarı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SİNOP 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu