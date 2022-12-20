İstanbul’da dehşet! Bir kadın 2 çocuğuyla birlikte balkondan atladı
İstanbul’da 4 çocuk annesi Ayşegül M., 2 çocuğuyla dördüncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İstanbul'da yaşayan 29 yaşındaki Ayşegül M., eşi Aydoğan M. ve 4 çocuğuyla Sultanbeyli'de 4 katlı binanın dördüncü katında yaşıyordu. İddiaya göre geçen gün öğle saatlerinde, Aydoğan M. işteyken, eşi Ayşegül M. 3 yaşındaki oğlu M.M ve 1 yaşındaki kızı T.M.'yi önce banyoda tüpü açarak zehirlemeye çalıştı. Ancak başarılı olamayınca çocuklarıyla evlerinin balkonundan atladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 çocuk ve annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu haber alan eşi Aydoğan M. hastaneye koştu. Ayşegül M. ve çocukların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi.
Tedavi altına alınan çocuklardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Mahalle sakini Nuh Özdemir, "Eşim söyledi, 'Arkadaşının hanımı atlamış.' diye. Eşini de çocuklarını da tanıyoruz. İyi insanlar, zor durumda kaldıklarını düşünmüyorum. Eşi çok iyi bir insan. İlla ki bir şey olmuştur ama kendileriyle bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum. 2 çocuğuyla atlamış kendisi. Çocukları iyi diyorlar ama biz de haber bekliyoruz. İnşallah bir şey olmaz sağ salim evlerine dönerler." dedi.
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