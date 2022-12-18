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Son dakika: Eskişehir'de vahşet! Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı | İşte katilin ilk ifadeleri

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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Son dakika: Eskişehir’de vahşet! Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı | İşte katilin ilk ifadeleri

SON DAKİKA |Eskişehir'de erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan genç kız hayatını kaybetti. Şüphelilerden H.F'nin emniyetteki ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.F. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan cani erkek arkadaşın ilk ifadeleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: İddiaya göre, Eskişehir'deki Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir evde H.F. ile kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ayşenur Ç. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, H.F, tabancayla Ayşenur Ç'ye ateş etti.

Yaralanan genç kız, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Ayşenur Ç'nin cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

İŞTE KATİLİN İLK İFADELERİ

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili H.F. ile arkadaşı M.F'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden H.F'nin emniyetteki ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.F. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kız arkadaşını canice öldürdü KIZ ARKADAŞINI CANİCE ÖLDÜRDÜ

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