Son dakika: Eskişehir’de vahşet! Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı | İşte katilin ilk ifadeleri

SON DAKİKA: İddiaya göre, Eskişehir'deki Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir evde H.F. ile kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ayşenur Ç. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.