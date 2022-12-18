BUDO açıkladı: Bursa - İstanbul Deniz Otobüsü seferlerinden bazıları iptal

18 Aralık 2022, Pazar
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklinin maaş zammında tünelin ucu göründü! 1 Ocak 2023 yeni maaşlar hesaplandı! En düşük 5.491 TL! Tıkla yeni maaşını öğren!
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 11 bin 347 işçi nihai isim listesi açıklandı mı?
- 18 Aralık Kısmetse Olur kim elendi, kim gitti? Kısmetse Olur hangi yarışmacı elendi? 7. bölümde kıyamet koptu...
- KYK ödeme takvimi 2022-2023: KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman yatacak? KYK burs ödemeleri ne zaman ödenecek?
- Yılbaşında okullar tatil olacak mı? 30 Aralık Cuma günü resmi tatil mi? Tam gün mü, yarım gün mü? Okul olacak mı?
- 21 Aralık'tan sonra günler uzuyor mu? 2022 Günler ne zaman uzayacak? Kış gündönümü hangi tarihte? Gündönümü ne demek?
- Alişan’ın yüreğindeki kardeş yangını dinmiyor! Selçuk Tektaş’ın ölümünün acısı dün gibi taze! “Alışmadım, alışamıyorum”
- Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz kusursuz fiziğini neye borçlu? Bakın Pınar Deniz fit görünebilmek için neler yapmış!
- ÜÇ AYLAR TAKVİMİ | Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman? Üç aylar hangi ayda başlayacak? 2023 Dini günler
- Ehliyet Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Son durum ne? 2022 Ehliyet Affı Meclis'e geldi mi?
- AÖL sınavı ne zaman bitiyor? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İptal edilen sınavlar tekrar ne zaman yapılacak?
- Yalı Çapkını dizisinin Asuman'ı Öznur Seçerler'in eşi bakın kim çıktı? Meğer ünlü oyuncunun kardeşiymiş…