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BUDO açıkladı: Bursa - İstanbul Deniz Otobüsü seferlerinden bazıları iptal

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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BUDO açıkladı: Bursa - İstanbul Deniz Otobüsü seferlerinden bazıları iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden bazılarının olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildiği bildirildi.

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