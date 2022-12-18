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Son dakika: Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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Son dakika: Hatay’da 4.8 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler listesi

AFAD tarafından yapılan açıklamada Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 21.13'te yaşanan depremin derinliği 11.67 kilometre olarak ölçüldü. Depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan depreme dair açıklama yaparak,"21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay." ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin saat 21.13'te olduğu belirtilirken, derinliği 11.67 kilometre olarak ölçüldü.

BAKAN KOCA'DAN DEPREM SONRASI PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan depreme dair açıklama yaparak,"21.12'de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Geçmiş olsun Hatay." ifadelerine yer verdi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kaymakam Mahmuthan Arslan ile oluşturulan kriz masasında çalışma yaptıklarını söyledi.

Belediyeye gelen ihbarları değerlendirmeye başladıklarını belirten Yavuz, "Şu ana kadar bize bildirilen ufak tefek hasarların dışında herhangi olumsuz bir durum yok ama deprem şiddetliydi. İnşallah korktuğumuz şeyler olmaz. Kaymakamımızla beraber kriz masasında çalışmalara başladık." dedi.

Yavuz, vatandaşlardan olumsuz durumları belediyenin "344 10 59" numaralı ihbar hattına bildirmelerini istedi.

Öte yandan, deprem Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi.

DEPREME İLİŞKİN DETAYLAR

VALİDEN AÇIKLAMA

Vali Rahmi Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar kurumlarımıza olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Tüm birimlerimizle alan taraması yapıyoruz. Hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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