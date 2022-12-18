Eskişehir’de 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in ölümüyle ilgili SON DAKİKA gelişmesi | Babaanne Cihangül Kurumlu tutuklandı

ACI GERÇEK MÜGE ANLIDA ORTAYA ÇIKTI

atv'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert programı'nda ortaya çıkan çocuk işkencesinin detayları kan dondurdu.

Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla birlikte yaşayan Elif Nur Tiftik şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

Anne tarafından uzaktan akraba olan ve Müge Anlı'nın ekibine başvuran Gülüzar Hanım, Elif Nur'un vefatının ardından iki kardeşini de almaya gittiğinde ise içler acısı manzara ortaya çıktı.

Kardeşleri 9 yaşındaki Yiğitcan Tiftik ve 12 yaşındaki Metin Tiftik evde korkunç bir halde bulundu.