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Eskişehir'de 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in ölümüyle ilgili SON DAKİKA gelişmesi | Babaanne Cihangül Kurumlu tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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Eskişehir’de 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik’in ölümüyle ilgili SON DAKİKA gelişmesi | Babaanne Cihangül Kurumlu tutuklandı

SON DAKİKA YAŞAM HABERİ | Eskişehir'de, 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in şüpheli görülen ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yakalanan babaanne Cihangül Kurumlu, tutuklandı. Acı habere dair gerçekler atv'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda ortaya çıkmıştı. Peki, Elif Nur Tiftik'in ölümünde neler yaşandı? Kimler tutuklandı? Kimler serbest kaldı? DETAYLAR. A.HABER.COM.TR'de...

Eskişehir'de, 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in şüpheli görülen ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada yakalanan babaanne Cihangül Kurumlu, tutuklandı.

ACI GERÇEK MÜGE ANLIDA ORTAYA ÇIKTI

atv'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert programı'nda ortaya çıkan çocuk işkencesinin detayları kan dondurdu.

Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla birlikte yaşayan Elif Nur Tiftik şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

Anne tarafından uzaktan akraba olan ve Müge Anlı'nın ekibine başvuran Gülüzar Hanım, Elif Nur'un vefatının ardından iki kardeşini de almaya gittiğinde ise içler acısı manzara ortaya çıktı.

Kardeşleri 9 yaşındaki Yiğitcan Tiftik ve 12 yaşındaki Metin Tiftik evde korkunç bir halde bulundu.

Türkiye'nin konuştuğu acı olay Eskişehir Tepebaşı ilçesi'nde yaşandı.

Sibel ve Gökhan Tiftik çifti, bir süre önce tutuklandı.

Çocukları Elif Nur, Yiğit (9) ve Metin (12) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı eve bırakıldı.

Elif Nur, 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı.

Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli görülen Elif Nur'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocukların yaşadığı evin sahibi olan hala Deniz Tiftik ile amca Sezer Tiftik, polis tarafından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BABAANNE YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Aynı evde kalan ve ölen Elif Nur Tiftik'in yanı sıra Sibel ve Gökhan Tiftik çiftinin diğer çocukları 9 yaşındaki Yiğit, 12 yaşındaki Metin'e eziyet ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan babaanne Cihangül Kurumlu, Fevziçakmak Mahallesi'nde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve çocukların birbirlerini darbettiğini öne sürdüğü belirtilen Kurumlu, işlemleri için Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ertuğrulgazi Polis Merkezi'ne getirildi.

Eskişehir'de, 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in şüpheli görülen ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada firari olarak aranırken, Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalanan babaanne Cihangül Kurumlu, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheli Kurumlu, sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurumlu tutuklandı.

Elif Nur’un korkunç ölümü! ELİF NUR'UN KORKUNÇ ÖLÜMÜ!
3 çocuğa işkence Müge Anlı’da ifşa oldu 3 ÇOCUĞA İŞKENCE MÜGE ANLI'DA İFŞA OLDU

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