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Haberler Galeri 3 çocuğa işkence Müge Anlı’da ifşa oldu! Elif Nur öldü iki kardeş içler acısı halde bulundu! Cani babaanne aranıyor

3 çocuğa işkence Müge Anlı’da ifşa oldu! Elif Nur öldü iki kardeş içler acısı halde bulundu! Cani babaanne aranıyor

Müge Anlı'da ortaya çıkan çocuk işkencesinin detayları kan dondurdu. Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla birlikte yaşayan Elif Nur Tiftik şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Anne tarafından uzaktan akraba olan ve Müge Anlı'nın ekibine başvuran Gülüzar Hanım, Elif Nur'un vefatının ardından iki kardeşini de almaya gittiğinde ise içler acısı manzara ortaya çıktı. Kardeşleri 9 yaşındaki Yiğitcan Tiftik ve 12 yaşındaki Metin Tiftik evde korkunç bir halde bulundu. Çocuklar bir deri bir kemik kalmıştı ve açlık ile işkenceden perişan haldeydiler. Müge Anlı işkence evini gösterince tüyler diken diken oldu. İşte Eskişehir'de yaşanan korkunç olay...

Giriş Tarihi: 16.12.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 15:59
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3 çocuğa işkence Müge Anlı’da ifşa oldu! Elif Nur öldü iki kardeş içler acısı halde bulundu! Cani babaanne aranıyor

Türkiye gündemine oturacak çocuk işkencesi Eskişehir'deki Fevzi Çakmak mahallesinde yaşandı. Anne ve babaları uzun süredir cezaevinde olan 3 çocuğu babaanne, amca ve hala bakıyordu. Nur Elif Tiftik ölümü üzerine Müge Anlı ve ekibine başvuran Gülüzar Hanım velayeti babaannede olan 3 kardeşin yaşadığı dramı ortaya çıkardı.

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3 çocuğa işkence Müge Anlı’da ifşa oldu! Elif Nur öldü iki kardeş içler acısı halde bulundu! Cani babaanne aranıyor

Bir gece kendisine gelen 'Nur öldü' haberiyle neye uğradığını şaşıran Gülüzar Hanım'ın anlattıkları kan dondurdu.

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3 çocuğa işkence Müge Anlı’da ifşa oldu! Elif Nur öldü iki kardeş içler acısı halde bulundu! Cani babaanne aranıyor

6 yaşındaki Elif Nur Tiftik ve 2 kardeşinin velayeti, anne ve babaları cezaevinde olduğu için babaannelerine verildi.

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3 çocuğa işkence Müge Anlı’da ifşa oldu! Elif Nur öldü iki kardeş içler acısı halde bulundu! Cani babaanne aranıyor

3 kardeş o gün bugündür babaanneleri Cihangül Kurumlu, amcaları Sezer Tiftik ve halaları ile birlikte yaşıyordu. Her şey Elif Nur Tiftik'in ölümüyle ortaya çıktı.

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3 çocuğa işkence Müge Anlı’da ifşa oldu! Elif Nur öldü iki kardeş içler acısı halde bulundu! Cani babaanne aranıyor

İKİ KARDEŞİ İÇLER ACISI HALDE BULDU

Kendisine Elif Nur Tiftik'in ölüm haberinin 'boğazında mandalina kaldı o yüzden öldü' olarak geldiğini ve bu haberi babaanne Cihangül Kurumlu'nun verdiğini söyleyen Gülüzar Hanım, diğer iki kardeşi almaya gittiğinde kan donduran manzarayla karşılaştı.