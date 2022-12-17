6 yaşındaki Elif Nur’un korkunç ölümü Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Akrabalarının iddiaları dehşete düşürdü

BAKIMSIZVE HALSİZ KARDEŞLERİN VÜCUTLARINDA MORLUK

Polis ekiplerinin evden aldığı Y.M. ve M.T. kardeşler ise sağlık kontrolünden geçirilip, devlet korumasına alındı. Burada yaş gruplarına göre birbirinden ayrılan çocukların sağlık ve psikolojik desteklerinin sürdüğü öğrenildi. Yapılan incelemede, çok bakımsız ve halsiz haldeki 2 kardeşin vücutlarında bazı morluklar olduğu tespit edildi.