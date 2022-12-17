17 Aralık 2022, Cumartesi
6 yaşındaki Elif Nur’un korkunç ölümü Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Akrabalarının iddiaları dehşete düşürdü
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elif Nur Tiftik'in ölümünde yeni gelişmeler yaşandı. 6 yaşında hayatını kaybeden Elif Nur'un halası 'çocuğa eziyet', amcası ise 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı. Küçük kızın aynı evde yaşadığı 9 ve 12 yaşındaki ağabeylerinin de bakımsız ve halsiz halde bulunup korumaya alınırken Elif Nur'un ölümünün ardından konuşan akrabaları 3 kardeşin yaşadığı dramı ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 17.12.2022 16:46
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