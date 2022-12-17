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Haberler Galeri 6 yaşındaki Elif Nur’un korkunç ölümü Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Akrabalarının iddiaları dehşete düşürdü

6 yaşındaki Elif Nur’un korkunç ölümü Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Akrabalarının iddiaları dehşete düşürdü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Elif Nur Tiftik'in ölümünde yeni gelişmeler yaşandı. 6 yaşında hayatını kaybeden Elif Nur'un halası 'çocuğa eziyet', amcası ise 'silahlı tehdit' suçundan tutuklandı. Küçük kızın aynı evde yaşadığı 9 ve 12 yaşındaki ağabeylerinin de bakımsız ve halsiz halde bulunup korumaya alınırken Elif Nur'un ölümünün ardından konuşan akrabaları 3 kardeşin yaşadığı dramı ortaya çıkardı.

Giriş Tarihi: 17.12.2022 16:46
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6 yaşındaki Elif Nur’un korkunç ölümü Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Akrabalarının iddiaları dehşete düşürdü

Anne ve babaları cezaevinde olan Nur Elif Tiftik (6) ve kardeşleri Y.T. (9) ile M.T. (12), babaanneleri Cihangül K., amcası Sezer T. ve halaları Deniz T. ile yaşıyordu. Evin çatısındaki bir kilimin üstünde yaşamaya terk edildiği iddia edilen Tiftik kardeşler, olumsuz koşullardan dolayı sağlık problemleriyle karşı karşıya kaldı.

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6 yaşındaki Elif Nur’un korkunç ölümü Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Akrabalarının iddiaları dehşete düşürdü

Uzun süre aç bırakıldıkları iddia edilen çocuklardan Nur Elif Tiftik'in halası ile babaannesinin kötü muamele göstermeleri ve bakımsız bırakmaları nedeniyle durumu ağırlaştı.

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6 yaşındaki Elif Nur’un korkunç ölümü Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Akrabalarının iddiaları dehşete düşürdü

Minik çocuk, evin çatısında 3 gün acı çektikten sonra yakınlarının durumu fark ederek 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nur Elif Tiftik hayatını kaybetti.

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6 yaşındaki Elif Nur’un korkunç ölümü Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Akrabalarının iddiaları dehşete düşürdü

Küçük kızın bedeninde darp izlerine rastlandığı iddia edilirken, adrese giden polis ekipleri 9 yaşındaki Y.T. ile 12 yaşındaki M.T.'yi de sağlık durumları kötü şekilde buldu.

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6 yaşındaki Elif Nur’un korkunç ölümü Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Akrabalarının iddiaları dehşete düşürdü

BAKIMSIZVE HALSİZ KARDEŞLERİN VÜCUTLARINDA MORLUK

Polis ekiplerinin evden aldığı Y.M. ve M.T. kardeşler ise sağlık kontrolünden geçirilip, devlet korumasına alındı. Burada yaş gruplarına göre birbirinden ayrılan çocukların sağlık ve psikolojik desteklerinin sürdüğü öğrenildi. Yapılan incelemede, çok bakımsız ve halsiz haldeki 2 kardeşin vücutlarında bazı morluklar olduğu tespit edildi.