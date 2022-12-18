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Kars buz kesti | Araçlara battaniyeli koruma

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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Kars buz kesti | Araçlara battaniyeli koruma

Kars’ta şiddetli soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Şahirde soğuk nedeniyle kentteki Mesut Yılmaz Parkı’nda bulunan süs havuzu ve araçların camları buz tuttu. Araç sahipleri soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örtü.

Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu Kars'ta, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örtü.

"ARAÇLARIN CAMLARI BUZ TUTTU"

Kars'ta sıcak havanın yerini soğuk havaya bıraktığını ifade eden vatandaşlar, "Etkili olan sıcak hava, akşam itibarıyla yerini soğuk havaya bıraktı. Süs havuzları dondu, araçların camları buz tuttu. Hava bayağı soğudu" dediler.

Kentte özellikle sabah erken saatlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Süs havuzlarının donduğu Kars'ta soğukların etkisini sürdüreceği öğrenildi.

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